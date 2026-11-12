Media sanción a la Ley de Ética Pública: “el proyecto sale mejor de lo que entró”, afirmó Berthet

El presidente del bloque del PJ destacó las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo. Juan Cosso y Víctor Sanzberro también resaltaron los acuerdos alcanzados y las nuevas herramientas de control patrimonial.

Durante el debate, el presidente del bloque justicialista, Marcelo Berthet, destacó los aportes realizados por su bancada para mejorar la iniciativa.

“Este proyecto sale del Senado mejor de lo que entró. Y en buena medida, es gracias a los aportes de este bloque”, expresó Berthet. Además, sostuvo que una ley de Ética Pública “no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la confianza”, y remarcó que el PJ trabajó en comisión, analizó los artículos y propuso nuevas redacciones.

El legislador reivindicó el derecho de la sociedad a saber, exigir y preguntar sobre el desempeño de quienes ejercen funciones públicas. “El poder es transitorio, los cargos pasan, pero la responsabilidad ante todos los entrerrianos permanece”, expresó.

Por su parte, Juan Cosso destacó el trabajo de la Cámara alta como revisora y los aportes realizados por los distintos bloques para optimizar el proyecto. En particular, valoró el consenso alcanzado en torno a Ficha Limpia, con mejoras en la redacción y la incorporación del estándar del doble conforme, en resguardo de las garantías constitucionales.

A su turno, Víctor Sanzberro resaltó la importancia de avanzar hacia una Oficina de Ética Pública como espacio autónomo y sostuvo que la efectividad de la ley dependerá de las herramientas concretas de control y auditoría.

Marcelo Berthet.

Entre las modificaciones mencionó la incorporación de criptoactivos y billeteras virtuales a las declaraciones juradas, además de un formato dual que permita combinar información reservada con datos accesibles para la ciudadanía.

Finalmente, planteó la necesidad de que el Poder Ejecutivo reglamente la norma y contemple la valuación de los patrimonios a valor de mercado. “No es una ley perfecta, pero ha sido la posible”, expresó, y concluyó: “Son avances serios. Construimos acuerdos y sancionamos esta ley”.