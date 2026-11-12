El Senado aprobó Ficha Limpia y la Ley de Ética Pública: qué cambios incorporó y cómo sigue

El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, que incluye Ficha Limpia. La iniciativa incorporó modificaciones sobre declaraciones juradas, controles patrimoniales y funcionamiento de la Oficina de Ética Pública. Volvió a Diputados.
El Senado de Entre Ríos aprobó este jueves 12 de noviembre el proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia, durante la 17ª sesión ordinaria del 147º período legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. La iniciativa recibió el respaldo de los 16 legisladores presentes y, debido a las modificaciones incorporadas, regresó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, estableció el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución entrerriana. Su objetivo fue establecer obligaciones y mecanismos de control para quienes desempeñan funciones públicas.
Entre los principales cambios aprobados se destacaron nuevas exigencias para las declaraciones juradas patrimoniales, la inclusión de criptoactivos, mayores controles sobre participaciones societarias y modificaciones vinculadas con la autonomía de la Oficina de Ética Pública.
Qué establece Ficha Limpia y cuáles fueron los cambios
La incorporación de Ficha Limpia en Entre Ríos constituyó uno de los puntos centrales del debate. Los legisladores destacaron la necesidad de establecer estándares éticos para el ejercicio de cargos públicos, aunque el informe legislativo no detalló los supuestos específicos de inhabilitación contemplados en el articulado.
El senador Rafael Cavagna, de Juntos por Entre Ríos, destacó el consenso alcanzado y afirmó que “Ficha Limpia es sinónimo de transparencia institucional, de ética pública y, sobre todo, de confianza ciudadana”.
Por su parte, Patricia Díaz, de Hacer Futuro, acompañó la iniciativa, aunque advirtió que “se queda a mitad de camino”. La legisladora valoró la incorporación de declaraciones juradas anuales y criptoactivos, pero reclamó mayores controles sobre la evolución patrimonial de los funcionarios y las contrataciones estatales.
Declaraciones juradas y controles patrimoniales
El senador Víctor Sanzberro explicó que las modificaciones incluyeron un sistema dual de declaraciones juradas, destinado a resguardar información confidencial para las auditorías y garantizar simultáneamente el acceso ciudadano a los datos patrimoniales.
También se incorporaron exigencias para identificar beneficiarios finales de sociedades y transparentar las participaciones empresariales de los funcionarios. Según el legislador, estos instrumentos permitirían avanzar hacia una normativa más clara y aplicable.
En tanto, Juan Pablo Cosso, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, destacó el trabajo entre los distintos bloques. “Todas las fuerzas políticas, los distintos bloques que integran el Senado, logramos llegar a un consenso”, expresó.
Una ley prevista desde la reforma constitucional de 2008
El senador Gustavo Vergara recordó que la regulación de la ética pública estaba contemplada desde la reforma de la Constitución provincial de 2008. Consideró que la aprobación representó un avance para fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia.
Marcelo Berthet también respaldó el proyecto, aunque reconoció que quedaron cuestiones pendientes, como la declaración de vínculos familiares para prevenir el nepotismo y la valuación de bienes a precios de mercado. “Esta ley es un punto de partida, no de llegada”, sostuvo.
Con la aprobación del Senado, el proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia volvió a Diputados, donde deberán analizarse las modificaciones introducidas antes de completar el trámite legislativo.
El Senado también aprobó un reconocimiento a veteranos de Malvinas
Durante la misma sesión, los senadores sancionaron la creación de la Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos, destinada a reconocer a los veteranos de la Guerra de Malvinas beneficiarios de la pensión provincial Héroes Entrerrianos.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Maier junto con representantes de veteranos, contempló que, en caso de fallecimiento del excombatiente, la distinción pudiera ser recibida por su cónyuge, conviviente o hijos.
La medalla será confeccionada en plata y llevará el escudo provincial, la representación de las Islas Malvinas y una referencia al artículo 34 de la Constitución entrerriana.
Otros proyectos aprobados por la Cámara alta
Los legisladores también sancionaron la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.568, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología, y la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos.
Asimismo, recibió sanción la iniciativa que estableció el 11 de abril como Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson.
En materia educativa, el Senado aprobó la aceptación de una donación de terrenos de la Municipalidad de Santa Elena para construir el edificio de la Escuela Secundaria Nº 16 Juan Bautista Azopardo. El expediente pasó en revisión a Diputados.
También se aprobaron iniciativas relacionadas con transferencias de inmuebles y vehículos a distintas localidades entrerrianas, además de ocho proyectos de declaración.
Nuevas iniciativas sobre seguridad, salud y reconocimiento histórico
Entre los proyectos ingresados desde Diputados figuró la creación de 100 cargos de agentes penitenciarios para reforzar la estructura del Servicio Penitenciario provincial. La propuesta fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
También ingresaron iniciativas para establecer la Semana de Concientización de la Salud Mental y adherir al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
Por otra parte, los senadores Méndez y Benedetti presentaron un proyecto para reconocer a Paraná como primera capital constitucional de la República Argentina, por haber sido sede de las autoridades federales entre 1854 y 1861.
La iniciativa fue derivada a la Comisión de Legislación General, mientras que otros expedientes vinculados con reconocimientos culturales y deportivos quedaron pendientes de tratamiento.
De esta manera, la sesión legislativa tuvo como principal definición el respaldo unánime al nuevo régimen de ética pública, cuya aprobación definitiva dependerá del tratamiento de las modificaciones en la Cámara de Diputados.