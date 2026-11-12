Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

El equipo platense se impuso por 3-2 en Córdoba y conquistó un nuevo título nacional. Guido Carrillo fue determinante en la victoria, mientras que Alexander Medina celebró su primer campeonato como entrenador del Pincha, que ahora apunta a la final de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio de Belgrano de Córdoba. El conjunto dirigido por Alexander Medina consiguió un nuevo título nacional en un encuentro que tuvo a Guido Carrillo como principal protagonista, gracias a su gol y su participación decisiva en una conquista en contra del defensor Iván Villalba.
El encuentro enfrentó a los ganadores del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina. El Pincha llegó a la definición con la intención de sumar otra estrella, mientras que el conjunto mendocino buscaba ampliar su historial de conquistas nacionales.
La victoria permitió a Estudiantes recuperarse de la derrota sufrida ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, disputada en Santiago del Estero. Además, significó el primer título de Medina al frente del equipo platense, después de 44 partidos como entrenador.
Guido Carrillo fue determinante en la final
Después de una primera mitad sin goles, Estudiantes encontró la ventaja en el inicio del complemento. Joaquín Tobio Burgos protagonizó una acción ofensiva que terminó con una asistencia para Carrillo, quien convirtió el 1-0.
La apertura del marcador obligó a Independiente Rivadavia a modificar su planteo. El conjunto mendocino realizó variantes para intentar recuperar terreno, pero el equipo platense volvió a aprovechar una situación ofensiva para ampliar la diferencia.
En esa jugada, Carrillo intervino nuevamente y provocó el error del defensor Iván Villalba, quien terminó convirtiendo en contra de su propio arco. El segundo tanto complicó las aspiraciones de la Lepra, que necesitaba reaccionar para mantenerse en partido.
La reacción de Independiente Rivadavia no alcanzó
El conjunto mendocino intentó descontar en el tramo final y encontró una oportunidad a través de José Florentín, quien convirtió uno de los goles de su equipo.
Pese a la reacción, Independiente Rivadavia no consiguió revertir el resultado y Estudiantes terminó imponiéndose por 3-2 para quedarse con el trofeo.
La derrota obligó al equipo mendocino a concentrarse en su próximo compromiso por el Torneo Clausura, donde enfrentará a Boca Juniors por los octavos de final el miércoles 25 de noviembre, desde las 21.
Estudiantes sumó otro título y ahora apunta a la Libertadores
La consagración prolongó una etapa de éxitos deportivos para Estudiantes, que consiguió títulos nacionales durante cuatro años consecutivos. En ese período, el club obtuvo la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, y el Torneo Clausura 2025. La Supercopa Argentina 2026 se incorporó a esa serie de conquistas.
El nuevo campeonato llegó en un momento particular de la temporada. Después de quedar fuera de los playoffs del Clausura 2026, el cuerpo técnico decidió afrontar la definición con una formación integrada mayoritariamente por titulares.
La decisión se produjo pese a la proximidad de la final de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre ante Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.