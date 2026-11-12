Reparación Histórica de ANSES: cómo consultar si te corresponde un aumento de jubilación

Los jubilados y pensionados pueden ingresar a Mi ANSES para verificar si tienen una propuesta de reajuste de sus haberes. Conocé quiénes están contemplados en el programa, cómo realizar la consulta y qué pasos seguir para acceder al beneficio.
La Reparación Histórica de ANSES permite a determinados jubilados y pensionados acceder a un reajuste de sus haberes previsionales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa. Los beneficiarios pueden consultar desde la plataforma Mi ANSES si tienen una propuesta de actualización disponible, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
El Programa Nacional de Reparación Histórica fue creado en 2016 mediante la Ley 27.260, con el objetivo de corregir diferencias en el cálculo de jubilaciones y pensiones, además de reconocer deudas previsionales correspondientes a determinados beneficiarios.
Sin embargo, el reajuste no corresponde automáticamente a todos los jubilados. La posibilidad de acceder depende de la situación previsional de cada titular, los antecedentes de su prestación y las condiciones contempladas por el programa.
Quiénes pueden acceder a la Reparación Histórica de ANSES
La iniciativa fue implementada para atender reclamos relacionados con la actualización de los haberes jubilatorios. Incluyó tanto a personas que habían iniciado demandas judiciales contra el Estado como a beneficiarios que no habían recurrido a la Justicia.
Entre los casos contemplados se encuentran determinadas jubilaciones calculadas bajo las leyes 18.037 y 24.241, así como prestaciones otorgadas antes del 1 de diciembre de 2006 que no estaban comprendidas en regímenes especiales de movilidad.
La normativa estableció requisitos específicos para acceder al reajuste. Por ese motivo, cobrar una jubilación o pensión de ANSES no garantiza el derecho a recibir un incremento mediante este mecanismo.
Cómo consultar si te corresponde un aumento en Mi ANSES
La primera verificación puede realizarse por internet, sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo previsional. Para acceder, es necesario contar con una Clave de la Seguridad Social habilitada.
El procedimiento consta de tres pasos:
Ingresar a Mi ANSES: acceder a www.anses.gob.ar, seleccionar Mi ANSES e iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Buscar Reparación Histórica: dentro de la plataforma, ingresar al apartado Jubilaciones y Pensiones y localizar la opción correspondiente al programa.
Consultar la propuesta: verificar si existe un ofrecimiento de reajuste y, en caso afirmativo, revisar las condiciones, los importes y los requisitos para continuar con el trámite.
Es importante tener en cuenta que realizar la consulta no equivale a solicitar una nueva jubilación ni garantiza un aumento. El sistema permite conocer si existe una propuesta vinculada con la prestación del titular.