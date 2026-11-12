Organizan un zumbatón solidario en el Club Fournier para recaudar fondos destinados a sus actividades deportivas

El zumbatón solidario en el Club Fournier se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 19:30, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir materiales destinados a las actividades deportivas. La propuesta tendrá lugar en la institución barrial ubicada en la zona de Domingo Comas y Sudamérica, en Paraná, y estará abierta a toda la comunidad.

Judith, profesora de Zumba del club, invitó a participar de la jornada durante una entrevista con Elonce. “Queremos invitarlos. Va a ser este sábado 14, a las 19:30 horas. La entrada en puerta va a estar 5.000 pesos y las anticipadas, 4.000”, explicó. Los interesados pueden consultar por las entradas a través de las redes sociales de la institución. Por este medio también se conoció que el zumbatón tendrá una temática flúor.

La docente detalló que el dinero recaudado será destinado a mejorar el equipamiento deportivo. “Principalmente queremos comprar colchonetas, elementos de gimnasia, mancuernas, todo para que se puedan seguir dando clases”, señaló.

Una jornada para bailar y colaborar

Desde la organización se apuntó que la actividad se extenderá aproximadamente hasta las 21 horas. Además, se dió a concocer que la misma contará con servicio de cantina, sorteos, sorpresas y un puesto de hidratación. La profesora de Zumba también indicó que esperan reunir a numerosas participantes en el polideportivo.

Judith destacó el impacto social que marcan las clases de Zumba entre sus participantes. Ella remarcó que las mismas se convirtieron en un espacio de encuentro y recreación para quienes asisten habitualmente. “Es la hora feliz de la mayoría. Se vuelven felices, descargan”, comentó entre risas.

Finalmente, recordó que el club ofrece distintas propuestas durante la semana. Las clases de Zumba se dictan los martes y jueves, mientras que los miércoles, a las 16, se realizan actividades físicas gratuitas para adultos mayores.

“Estaría buenísimo que vengan, se informen y les podamos contar qué más ofrecemos”, expresó la profesora.