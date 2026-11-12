Manchester United acordó la llegada de Pochettino y pagará una cláusula millonaria

Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos para asumir como entrenador del Manchester United. El acuerdo se alcanzó tras la salida de Michael Carrick y contempla una importante compensación económica para liberar al técnico argentino.
El Manchester United acordó la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del primer equipo, luego de la salida de Michael Carrick. El técnico argentino, de 54 años, dejará su cargo al frente de la selección de Estados Unidos para regresar a la Premier League. La operación incluye el pago de una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares a la Federación estadounidense.
Según informó el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, las negociaciones llegaron a un acuerdo definitivo después de que Pochettino aceptara las condiciones contractuales y recibiera la autorización de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.
"Acuerdo cerrado y luz verde de la Federación de Estados Unidos. Ya que Poch ha aceptado todos los términos el miércoles", publicó Romano, quien acompañó la información con su habitual expresión Here We Go, utilizada para anunciar operaciones que alcanzaron un acuerdo final.
La cláusula millonaria que pagará Manchester United
La incorporación del entrenador argentino estuvo condicionada por el contrato que mantenía con la selección estadounidense, renovado después del Mundial 2026.
El vínculo establecía su continuidad hasta la Copa del Mundo de 2030 e incluía una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Ese monto debía ser abonado para permitir su salida anticipada del seleccionado norteamericano.
Con la autorización de la Federación estadounidense, el Manchester United consiguió superar el principal obstáculo económico para concretar la llegada del entrenador.
Pochettino dejará la selección de Estados Unidos
La salida del técnico se produjo en un momento importante del calendario internacional, mientras Estados Unidos preparaba sus próximos compromisos oficiales.
El seleccionado estadounidense tenía previsto enfrentar a Haití este sábado, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.
La revancha estaba programada para el martes 17 de noviembre, por lo que la desvinculación de Pochettino obligará a la Federación a resolver la conducción del equipo para sus próximos encuentros, publicó Infobae.
La experiencia de Pochettino en la Premier League
El entrenador argentino regresará a un campeonato que conoce ampliamente, luego de sus anteriores experiencias en Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea.
Su primera etapa en Inglaterra comenzó en enero de 2013, cuando asumió la conducción del Southampton. Posteriormente, se hizo cargo del Tottenham, donde desarrolló uno de los períodos más importantes de su trayectoria profesional.
En el conjunto londinense alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa en 2019, aunque perdió el partido decisivo frente al Liverpool.