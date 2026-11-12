"Paraná se disfraza": invitan a la segunda edición de la fiesta de disfraces

La segunda edición de “Paraná se disfraza” se realizará el próximo 22 de noviembre en la capital entrerriana. La propuesta incluirá música en vivo, varias pistas de baile y espacios al aire libre, con una invitación abierta a quienes quieran participar con sus disfraces.

La presentación del evento se realizó en Barcito, donde César Moro, uno de los organizadores, brindó detalles sobre la preparación de la fiesta y las novedades previstas para esta edición.

“Estamos preparando con todo para hacer una fiesta muy linda, para que disfrute la gente, para que lo pasen lindo, con muchas cosas, muchos escenarios y muchas cosas copadas”, expresó.

Moro recordó la respuesta que tuvo la primera edición y destacó la participación del público. “La gente se copó, los disfraces estuvieron buenísimos y fue una noche genial. Ahora vamos a redoblar la apuesta para que sea una noche más linda, con calorcito y pistas al aire libre”, señaló.

Dónde será y qué habrá en esta edición

La fiesta tendrá lugar en Estancia Sur, ubicada en Antonio Bonell 1886, junto al Club Interprofesional. Una de las principales novedades será la posibilidad de disfrutar de espacios al aire libre y de dos o tres pistas de baile.

Además, habrá cuatro DJ de la escena local, cuyos nombres serán anunciados próximamente. La propuesta musical incluirá distintos géneros para todos los gustos, entre ellos pop, cumbia, reggaetón y canciones de los años 2000.

“Va a haber música para todos los gustos, para los más chicos también, de todo”, indicó el organizador.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para participar de la segunda edición de Paraná se disfraza se pueden adquirir a través de la plataforma Simple Pass. También habrá entradas físicas disponibles en el kiosco de UMS y en Breer Disquerías.

Finalmente, Moro invitó al público a sumarse a la propuesta y preparar sus disfraces para la noche del 22 de noviembre.