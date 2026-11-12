Diputados de Juntos por Entre Ríos respaldaron la candidatura de Manuel Tennen a intendente de Paraná, durante una reunión realizada en el bloque legislativo de la Cámara de Diputados provincial. Gabriela Lena, María Elena Romero, Silvio Gallay y Marcelo López manifestaron públicamente su acompañamiento al dirigente radical.

Los legisladores fundamentaron su decisión en la trayectoria política de Tennen y su experiencia en la administración pública. En ese sentido, destacaron “su intachable trayectoria, la militancia política de toda la vida junto a la Unión Cívica Radical (UCR) sin mezquindades y la demostrada capacidad de gestión pública”.

El pronunciamiento se sumó a otros respaldos que Tennen recibió en el marco del armado electoral para la capital entrerriana, donde busca consolidar su precandidatura a la Intendencia.

El acompañamiento de intendentes de Paraná Campaña

Previamente, nueve intendentes de distintas localidades de Paraná Campaña, pertenecientes a Juntos por Entre Ríos, habían expresado su decisión de acompañar la propuesta electoral del dirigente radical. “Desde nuestra experiencia al frente de cada municipio que nos toca gobernar conocemos la responsabilidad que implica gestionar y trabajar todos los días por nuestros vecinos”, señalaron los jefes comunales.

Asimismo, afirmaron: “Por eso valoramos en Manuel la capacidad de gestión, la honradez, el compromiso con la gente y su militancia política de toda la vida”.

Entre quienes manifestaron su respaldo estuvieron Marcelo Cerutti (Crespo), Carlos Weiss (Viale), Héctor Solari (María Grande), Hernán Kisser (Hasenkamp), Gardi Müller (Seguí), Soledad Daneri (Sauce Montrull), Ariel Voeffray (San Benito), Celeste Pando (Aldea María Luisa) y Juan Maldonado (Hernandarias).

De esta manera, Tennen sumó apoyos de legisladores provinciales e intendentes de la región para su proyecto electoral.