Manuel Tennen sumó el respaldo de nueve jefes comunales para competir por la Intendencia de Paraná

Intendentes de nueve localidades de Paraná Campaña, pertenecientes a Juntos por Entre Ríos, manifestaron su respaldo a la candidatura de Manuel Tennen para la Intendencia de Paraná. El acompañamiento apunta a la propuesta electoral para el período que comenzará en 2027.

“Apoyamos y acompañamos la decisión de nuestro colega y amigo Dr. Manuel Tennen de asumir el desafío de encabezar una propuesta para la Intendencia de la ciudad de Paraná”, expresaron los mandatarios. El pronunciamiento reunió a dirigentes de distintas localidades del departamento.

Los firmantes fundamentaron su posición en el conocimiento del trabajo territorial y las responsabilidades de la administración pública. También destacaron aspectos de la trayectoria del actual intendente de Villa Urquiza al explicar su decisión de acompañarlo.

Los argumentos del acompañamiento

“Desde nuestra experiencia al frente de cada municipio que nos toca gobernar conocemos la responsabilidad que implica gestionar y trabajar todos los días por nuestros vecinos”, señalaron. En ese marco, vincularon el respaldo con su propia tarea al frente de los gobiernos locales.

Los mandatarios afirmaron que valoran en Manuel Tennen “la capacidad de gestión, la honradez, el compromiso con la gente y su militancia política de toda la vida”. Esas consideraciones formaron parte del mensaje conjunto de adhesión.

Respecto de la capital entrerriana, sostuvieron que su experiencia y vocación de servicio podrían aportar a una futura administración. “Estamos seguros que su experiencia y vocación de servicio serán un valioso aporte para el futuro de la capital de la Provincia en la próxima gestión a partir del 2027”, manifestaron.

Qué intendentes expresaron su respaldo

Entre los mandatarios que acompañaron la propuesta de Manuel Tennen se encuentran Marcelo Cerutti, de Crespo; Carlos Weiss, de Viale; y Héctor Solari, de María Grande. También adhirieron Hernán Kisser, de Hasenkamp, y Gardi Müller, de Seguí.

El respaldo incluyó además a Soledad Daneri, de Sauce Montrull, y Ariel Voeffray, de San Benito. Ambos integraron el grupo de dirigentes de Juntos por Entre Ríos que manifestó su apoyo.

Completaron las adhesiones Celeste Pando, de Aldea María Luisa, y Juan Maldonado, de Hernandarias. Los nueve mandatarios coincidieron en acompañar la propuesta para disputar la conducción municipal de Paraná en 2027.