Natalie Pérez y Nico de Tracy llegan a Paraná: la agenda completa del Teatro 3 de Febrero

La agenda del Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná para noviembre de 2026 reúne espectáculos de artistas nacionales, comedias musicales, presentaciones de academias locales y actividades gratuitas. Entre las principales propuestas se destacan la cantante Natalie Pérez y el humorista Nico de Tracy, además de una amplia programación de danza, folklore y música.

El histórico escenario de la capital entrerriana recibirá durante todo el mes a artistas, compañías teatrales y espacios de formación. La programación también contempla las tradicionales muestras de fin de año de instituciones culturales de Paraná, con funciones destinadas a diferentes públicos.

Las entradas para los espectáculos pagos se encuentran disponibles en la boletería del teatro y, según cada presentación, mediante las plataformas habilitadas por las productoras. Los valores varían de acuerdo con la ubicación y el tipo de función.

Natalie Pérez y Nico de Tracy, entre los principales espectáculos

La cantante Natalie Pérez se presentará el sábado 7 de noviembre, a las 21. Las entradas cuestan entre $35.000 y $50.000, según la ubicación elegida. Se pueden adquirir en la boletería del teatro o mediante Grada Tickets.

Por su parte, Nico de Tracy llegará el sábado 14, también a las 21, con su espectáculo de stand up Purga. Las entradas tienen un valor de $35.000 y están disponibles en la boletería y a través de Platea VIP.

El domingo 15 habrá dos propuestas teatrales: Viajeros del espacio, un musical infantil que comenzará a las 16, y Matrimoniados, una comedia musical prevista para las 21. Ambas funciones tendrán entradas de $20.000. Además, el domingo 22, a las 21, se presentará Wicked: Misterio de Oz, una propuesta de teatro musical.

(GdER)

Muestras de danza, folklore y música en Paraná

Las academias locales tendrán una participación destacada. El miércoles 4, a las 21, el Estudio José Hernández celebrará su 70º aniversario con una muestra de folklore. Las entradas costarán $10.000.

El viernes 6 será el turno de la Academia de Guitarra Stella Maris Jorge, con una presentación de canto y guitarra a las 21. Las entradas tendrán un valor de $15.000. El martes 10, a las 20:30, se presentará Tradiciones de mi tierra, del grupo Presagios de mi Tierra, con localidades de $10.000.

La programación continuará el miércoles 11 con Fuego gitano, del instituto Brisas de España; el jueves 12 con Unidas por la misma pasión, de Bailo Feliz; y el viernes 13 con la muestra anual de Estudio Danza y Arte. Los espectáculos comenzarán a las 21 y las entradas tendrán distintos valores según la función.

La programación de la segunda quincena

El martes 17, a las 20:30, se realizará la muestra anual de Alma de Río, con entradas de $12.000. El miércoles 18, a las 21, El Bastión Ballet Folklórico presentará su espectáculo de folklore y tango, con localidades desde $8.000.

El jueves 19 será la muestra de SAJ Paraná y el viernes 20 se presentará España baila, del Instituto Coreográfico de Danzas Españolas de Laura Devetac. Ambas funciones comenzarán a las 21, con entradas generales y sectores diferenciados.

La última semana incluirá España y sus tradiciones, de la Sociedad Española de Paraná, el martes 24, con funciones a las 19 y 21:30. El miércoles 25 será la muestra del Estudio de Danzas Mariana Retamar, a las 18 y 20:30, mientras que el jueves 26, a las 21, se realizará el show anual de la Escuela de Danzas de Entre Ríos.

Espectáculos gratuitos y actividades abiertas al público

El sábado 21 de noviembre, a las 21, el Coro de la Ciudad realizará su muestra anual con acceso libre y gratuito. Será una de las propuestas abiertas a toda la comunidad.

El viernes 27, a las 19, se desarrollará el acto de egreso de la promoción LXXXVIII de oficiales ayudantes de la Escuela de Oficiales Dr. Salvador Maciá. El sábado 28, la Escuela Municipal de Danza presentará Hecho en Entre Ríos, con dos funciones gratuitas, a las 18 y a las 20.

El domingo 29, el Instituto Ballerina cerrará su programación con La aldea del Dr. Coppelius, que tendrá funciones a las 18:30 y 21. Las entradas costarán entre $18.000 y $28.500, según la ubicación.

Visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero

Además de los espectáculos, el teatro continuará ofreciendo visitas guiadas para escuelas y público en general. Durante noviembre están previstas para los lunes 2, 16 y 30, a las 9.

La actividad es gratuita, pero requiere solicitar un turno previamente mediante el correo electrónico visitasguiadasteatro3@gmail.com. La propuesta permite conocer distintos espacios del edificio y acercarse a su historia.