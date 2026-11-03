Un futbolista de 20 años lucha por su vida tras ser baleado a la salida de un boliche en Corrientes

Un futbolista de 20 años permanece internado en estado grave después de haber sido baleado en la vía pública durante el fin de semana. Se trata de Alejo Ruíz Cobo, jugador de San Jorge, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes.

El ataque ocurrió después de un altercado que se habría iniciado en el boliche Tampa y continuado fuera del establecimiento. Según la reconstrucción inicial, el joven había discutido con un grupo de personas antes de retirarse junto a un amigo.

Efectivos policiales intervinieron para separar a quienes participaban del enfrentamiento. Sin embargo, la tensión habría continuado y se registraron presuntas amenazas con un arma de fuego.

Lo interceptaron después de salir del boliche

Ruíz Cobo y su acompañante se alejaron del lugar y llegaron hasta la intersección de avenida Teniente Ibáñez y calle Gutenberg. Allí habrían sido interceptados por los mismos sujetos con los que habían mantenido la discusión.

De acuerdo con la información inicial, uno de los agresores sacó un arma y disparó a corta distancia contra el futbolista. El joven resultó gravemente herido y debió recibir atención médica urgente.

La Policía avanza con las diligencias para identificar y detener al autor del disparo. La investigación busca reconstruir la secuencia entre el altercado previo y el ataque en la calle.

La lesión y el pedido de sus allegados

El futbolista permanece en el Hospital Escuela con pronóstico reservado. Según la información médica difundida, el disparo provocó daños severos en sus vértebras y comprometió su motricidad.

El alcance de las lesiones genera preocupación entre sus familiares, amigos y compañeros. Por el momento, continúa internado bajo atención médica debido a la gravedad del cuadro.

Sus allegados iniciaron una cadena de oración para pedir por su recuperación. El acompañamiento se mantiene mientras esperan novedades sobre su evolución y avances en la investigación del ataque.