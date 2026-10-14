Disputa por una vivienda terminó con un hombre baleado y tres detenidos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un enfrentamiento familiar por una vivienda terminó con un hombre herido de bala en el abdomen y tres detenidos en la zona de Villa Huesito, en Paraná. La víctima fue trasladada al hospital San Martín y la Policía busca el arma utilizada.
Una disputa por una vivienda terminó con un hombre baleado y tres detenidos durante un violento enfrentamiento entre familiares registrado este miércoles por la tarde en la zona de Villa Huesito, en Paraná. La víctima recibió un disparo en el abdomen y debió ser hospitalizada.
El episodio ocurrió alrededor de las 19:30, cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se habría desatado una fuerte discusión entre integrantes de una familia por el reclamo de una vivienda. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados recibió un impacto de arma de fuego en el sector izquierdo del abdomen.
Pese a la lesión, el hombre logró trasladarse hasta las inmediaciones del polideportivo del barrio 33 Orientales, donde se alertó a las autoridades sobre lo sucedido. Posteriormente, fue derivado al hospital San Martín para recibir atención médica.
Tres detenidos y búsqueda del arma utilizada
Tras conocer el hecho, numerosos efectivos policiales desplegaron un operativo en el sector y lograron detener a tres hombres que habrían participado del enfrentamiento.
Mientras tanto, los investigadores continuaban trabajando en las inmediaciones para localizar el arma de fuego utilizada en el ataque, que habría sido descartada en la zona, publicó Reporte100.7.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de la herida ni el estado de salud de la víctima. La Policía continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las responsabilidades de los involucrados.