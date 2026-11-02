Detuvieron a acompañante terapéutica por robo de billetera en una escuela: compró perfumes, "Squishies" y un celular

Una acompañante terapéutica de 32 años fue detenida en Concordia, acusada de estar vinculada con el robo de una billetera dentro de la Escuela N.º 17 Diógenes de Urquiza y con compras realizadas mediante las tarjetas bancarias de la víctima. El procedimiento se concretó este lunes, luego de una investigación policial que permitió recuperar documentación, dinero y productos adquiridos por un valor cercano al millón de pesos.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una trabajadora del establecimiento educativo, quien advirtió que le habían sustraído su billetera mientras se encontraba en la institución. Entre los elementos denunciados figuraban documentación personal, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Posteriormente, la damnificada constató que se habían efectuado compras no autorizadas con sus medios de pago, tanto en la tienda online de Farma Full como en un comercio de telefonía celular de la empresa Personal.

La investigación apuntó a otra trabajadora de la escuela

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Segunda de Concordia inició distintas tareas investigativas para determinar quién había sustraído los elementos y realizado las operaciones comerciales.

Mediante las diligencias desarrolladas, los efectivos establecieron la presunta vinculación de una mujer con algunas de las compras investigadas.

Según informaron fuentes policiales, la sospechosa también trabajaba en la Escuela N.º 17 Diógenes de Urquiza, donde se desempeñaba como acompañante terapéutica.

Con los elementos reunidos durante la investigación, los uniformados lograron identificar un domicilio donde podrían encontrarse tanto las pertenencias denunciadas como los productos adquiridos con las tarjetas.

Allanaron una vivienda y recuperaron los elementos robados

El procedimiento se realizó este lunes, alrededor de las 13, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Pirovano y Pasaje Mainez, en Concordia.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron y secuestraron la totalidad de los efectos personales denunciados como sustraídos, entre ellos la billetera, documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Además, recuperaron distintos artículos que habrían sido comprados mediante las operaciones investigadas, entre ellos perfumes, juguetes antiestrés tipo squishy y una bolsa rosada de la farmacia Farma Full, que había sido observada en registros fílmicos analizados por los investigadores.

También secuestraron un teléfono celular Samsung Galaxy A16 junto con su documentación de compra.

De acuerdo con la información policial, el valor de los productos adquiridos mediante las operaciones investigadas rondaría el millón de pesos.

Una mujer de 32 años quedó detenida

Durante el operativo, los uniformados también secuestraron un teléfono celular utilizado por la mujer investigada, que quedó a disposición de la Justicia junto con los demás elementos recuperados.

Tras conocer los resultados del allanamiento, la fiscal interviniente, Luciana Musuliotis, dispuso la aprehensión de la sospechosa, de 32 años.

La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial mientras continuaban las actuaciones para esclarecer las circunstancias del robo y las compras realizadas con las tarjetas bancarias de la denunciante.