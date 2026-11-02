Un boxeador paranaense de 23 años buscará el título entrerriano en una velada en el Club San Agustín

El Club San Agustín de Paraná será escenario de una velada de boxeo amateur el viernes 6 de noviembre, desde las 21, con la participación de deportistas locales y de otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe. Uno de los principales atractivos será la pelea por un título entrerriano vacante, que disputará Agustín Ramírez, boxeador de 23 años del Team Pistrilli, frente a un representante de Gualeguaychú.

El entrenador Fabricio Pistrilli brindó detalles de la organización durante una entrevista con Elonce y destacó la posibilidad de que uno de sus alumnos compita por el campeonato provincial. Además, convocó a los aficionados al boxeo de Paraná y del interior entrerriano a acompañar la jornada.

“Va a haber importantes peleas con boxeadores locales y tenemos la particularidad de que va a haber un título entrerriano que estaba vacante. Nuestro boxeador, Agustín Ramírez, va a tener la chance de poder disputarlo frente a un rival de Gualeguaychú”, explicó el entrenador.

Agustín Ramírez buscará conquistar el título entrerriano

El joven boxeador, oriundo del barrio Santa Rita de Paraná, contó que se encontraba en la etapa final de preparación para afrontar uno de los desafíos más importantes de su incipiente carrera deportiva.

Con 12 victorias en su trayectoria amateur, Ramírez manifestó su entusiasmo por la oportunidad de competir por el campeonato entrerriano, un objetivo que esperaba alcanzar desde sus primeras presentaciones.

“Estoy contento por esta oportunidad que ya estaba esperando y deseando, pelear por un título entrerriano hasta que se me dio. Estoy entrenando a full, preparados para este viernes para dar todo y salir con la victoria”, expresó a Elonce.

El deportista señaló que había participado en festivales realizados en distintos clubes de Paraná, entre ellos Paracao, Palma Juniors y San Agustín, además de presentaciones en la provincia de Santa Fe.

Una carrera que comenzó hace poco más de un año

Ramírez relató que comenzó a entrenar boxeo aproximadamente un año y ocho meses atrás y que, después de sus primeros meses de preparación, decidió competir.

“Empecé a boxear después de que entrené cuatro meses acá y ya me metí de lleno a debutar”, recordó.

Su primera pelea se desarrolló el 16 de agosto de 2025 en el Club San Agustín, escenario al que regresará para disputar el título provincial.

El joven destacó el acompañamiento de Fabricio Pistrilli durante su formación deportiva y valoró las enseñanzas recibidas tanto dentro como fuera del gimnasio.

“Me encantó siempre el boxeo y veía la forma de entrar hasta que se me dio la oportunidad de encontrar el gimnasio de Fabricio, mi entrenador. Estoy contento por la enseñanza que nos da también afuera del ring”, sostuvo.

Sobre su próximo adversario, reconoció que todavía no lo conocía personalmente, aunque aseguró que confiaba en su preparación.

“Entreno para poder enfrentar a cualquier rival”, afirmó.

Según estimó, su combate podría desarrollarse alrededor de las 23, aunque el horario dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Dos jóvenes de 17 años también subirán al ring

La velada también contará con la participación de Maximiliano Gómez y Junior Barrientos, dos boxeadores de 17 años que forman parte del Team Pistrilli y se preparan para afrontar nuevos compromisos deportivos.

Gómez, oriundo del barrio San Agustín, contó que llevaba aproximadamente dos años entrenando en el gimnasio y reconoció que sentía nervios ante su próxima presentación.

“Estoy nervioso, pero como tiene que ser”, expresó durante la entrevista.

Por su parte, Barrientos, del barrio Antártida Argentina, explicó que llevaba cuatro años entrenando junto a Fabricio Pistrilli y que se enfrentaría a un rival procedente de Santa Fe.

“Conozco a mi rival, sé que es de Santa Fe. Tenemos pensado trabajar bastante con Fabri para lograr estar a nivel de la pelea y dar un buen espectáculo”, manifestó.

El Team Pistrilli renovó sus instalaciones

Durante la entrevista, Fabricio Pistrilli también contó que el gimnasio ubicado en la zona de calles Corrientes y Uruguay había incorporado mejoras para acompañar el crecimiento de sus actividades.

Entre los trabajos mencionó tareas de pintura, renovación de bolsas de entrenamiento y modificaciones en la iluminación.

Invitan a una velada boxística en el club San Agustín

El entrenador destacó que el espacio recibía tanto a jóvenes interesados en competir como a personas que concurrían para realizar preparación física.

Finalmente, reiteró la invitación para el festival del viernes 6 de noviembre, desde las 21, en el Club San Agustín, donde los representantes del Team Pistrilli buscarán sumar nuevas experiencias y, en el caso de Agustín Ramírez, conquistar el título entrerriano.