Delegación de Entre Ríos viajó a los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata

La delegación entrerriana que participará en la final nacional de los Juegos Evita Juveniles y Adaptados partió este domingo rumbo a Mar del Plata. Reúne 360 deportistas de distintas localidades y tendrá presencia en 35 disciplinas. Entrenadoras, entrenadores y personal de la Secretaría de Deportes, acompañará el desarrollo de las actividades y las distintas necesidades de la comitiva.

La presencia entrerriana forma parte del trabajo que lleva adelante el gobierno provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes. El secretario del área, Sebastián Uranga, encabeza la comitiva junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson; y el jefe de delegación, Fernando Butvilofsky.

Detrás del viaje hay también un importante esfuerzo económico de la provincia. El Gobierno de Entre Ríos se hace cargo del traslado, el alojamiento y la alimentación, además de entregar la indumentaria deportiva a los 360 atletas. De esta manera, las y los representantes entrerrianos cuentan con los elementos necesarios para afrontar la semana de competencia.

Tres colectivos partieron desde la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná, y otros cuatro realizaron recorridos por distintos puntos de Entre Ríos para reunir a las y los deportistas. Desde Paraná viajaron aproximadamente 160 atletas. "En total salen siete colectivos representando a toda la provincia, así que muy contentos, es un esfuerzo muy grande", contó Laura Buson antes de la partida. La directora también destacó la presencia del deporte adaptado, que tendrá representantes en siete disciplinas: atletismo, básquet 3x3, boccia, goalball, natación, tenis de mesa y vóley sentado.

Para muchos de los jóvenes, el viaje significa mucho más que competir. "Es una oportunidad única salir de la provincia, representar a la provincia, conocer otros lugares, conocer otras ciudades, estar fuera de la familia, estar en un hotel. La verdad que es una experiencia inolvidable", explicó Buson.

En total, Entre Ríos estará representada en 35 disciplinas: 28 juveniles y siete adaptadas. La categoría juvenil competirá en atletismo, bádminton, básquet 3x3, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball playa, hockey 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, natación, pádel, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóley y vóley playa.

Las actividades comenzarán después de las acreditaciones y del acto inaugural, previsto en el estadio polideportivo Islas Malvinas. Las competencias juveniles se extenderán hasta el sábado al mediodía en algunas disciplinas, mientras que el deporte adaptado finalizará el viernes. El regreso de la delegación a Entre Ríos está previsto para el sábado después del almuerzo.