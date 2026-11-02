Boca venció a River y sigue en carrera por cinco títulos: cómo será el camino hasta diciembre

Boca ganó el Superclásico y abrió un tramo decisivo de la temporada con la posibilidad de conquistar hasta cinco títulos antes de fin de año. La victoria por 1-0 sobre River lo devolvió a la cima de la Tabla Anual y, además, le permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso en La Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo, en un encuentro que terminó con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Con ese resultado, llegará a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer objetivo.

La Tabla Anual, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones conforman el horizonte de posibles consagraciones. Sin embargo, para acceder a la última de esas definiciones deberá conquistar previamente el Clausura.

La Tabla Anual, el objetivo más cercano

La primera oportunidad estará en el encuentro frente a Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 16 del Clausura y todavía sin fecha confirmada por la llegada del Papa León XIV. Una victoria le permitirá a Boca quedarse con la Tabla Anual sin depender de lo que ocurra en otras canchas.

El triunfo sobre River tuvo así un valor que excedió la rivalidad: dejó al conjunto de Arruabarrena en condiciones de resolver esa disputa con sus propios resultados. También aseguró su presencia en la próxima Libertadores, uno de los objetivos que tenía pendiente.

Después llegará el turno de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield el sábado 14 de noviembre, a las 19, por las semifinales. Si supera esa instancia, disputará la final el viernes 4 de diciembre ante Platense, que ya tiene asegurado su lugar.

La Sudamericana y los playoffs del Clausura

La definición internacional está prevista para el sábado 21 de noviembre, a las 19.30, en Barranquilla, Colombia. Allí, Boca se medirá con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de sumar un título continental.

Una semana separará la semifinal de la Copa Argentina del encuentro frente al conjunto brasileño. Esa cercanía obligará al cuerpo técnico a administrar las cargas del plantel en una etapa en la que se acumularán partidos decisivos.

En paralelo, el equipo buscará avanzar en los playoffs del Torneo Clausura. Los octavos de final están previstos para la semana del 25 de noviembre y los cuartos para el fin de semana del 29, siempre sujetos a que consiga superar cada eliminatoria.

El camino hacia una quinta consagración

Si continúa en carrera, Boca jugará las semifinales del Clausura el fin de semana del 6 de diciembre. La final del campeonato está programada para el sábado 12, por lo que una eventual clasificación concentraría otra definición pocos días después de la final de la Copa Argentina.

Conquistar el Clausura también le abriría la puerta al Trofeo de Campeones, previsto para el sábado 19 de diciembre. Esa competencia representa el quinto título posible, aunque su participación dependerá de que antes se consagre en el torneo local.

Por ahora, el próximo paso será enfrentar a Defensa y Justicia para intentar asegurar la Tabla Anual. Luego, el calendario pondrá a prueba al plantel entre eliminatorias locales y una final internacional, con la posibilidad de cerrar 2026 con varias vueltas olímpicas.