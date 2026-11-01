Arruabarrena, tras vencer a River: “Todavía no hemos ganado nada”

Rodolfo Arruabarrena pidió calma después del triunfo de Boca por 1-0 ante River en el Superclásico disputado este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador del Xeneize celebró la victoria que le permitió recuperar el liderazgo de la tabla anual y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero advirtió que el equipo todavía no consiguió ningún título.

"FUÍMOS MERECEDORES DEL TRIUNFO": Arruabarrena y su conferencia tras la victoria en el Superclásico

En conferencia de prensa, el Vasco analizó el desarrollo del encuentro, se refirió a las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez y destacó la importancia de mantener la concentración en el próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, donde Boca tendrá la posibilidad de finalizar primero en la clasificación general.

“La gente nuestra vino a tratar de festejar la victoria, pero todavía no hemos ganado nada. Depende de nosotros”, expresó Arruabarrena, quien buscó moderar las expectativas después de una victoria que dejó al Xeneize en una posición favorable para cerrar la temporada.

La respuesta de Arruabarrena a las polémicas arbitrales

El entrenador también fue consultado por las declaraciones previas y posteriores al Superclásico, especialmente por los cuestionamientos relacionados con el arbitraje.

“En cuanto a lo que digan, las boludeces las dejamos de lado y nos enfocamos en lo que nos respecta y en el equipo”, sostuvo el técnico de Boca.

Arruabarrena explicó que durante la semana el plantel intentó mantenerse al margen de las discusiones externas para concentrarse exclusivamente en la preparación del encuentro. “Tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo, los mismos hinchas de Boca”, manifestó.

Sus declaraciones llegaron después de una semana marcada por los cruces entre ambos equipos y las expectativas que generó el Superclásico, determinante para las aspiraciones de Boca y River en la tabla anual.

Qué dijo el Vasco sobre el arbitraje de Nicolás Ramírez

El Superclásico estuvo condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron a River con nueve futbolistas. Consultado por la actuación de Nicolás Ramírez, Arruabarrena consideró que el desarrollo del encuentro no había sido tan violento como para justificar la cantidad de sanciones disciplinarias.

“No fue un partido tan friccionado para tener siete amonestados y dos expulsiones”, señaló.

De esta manera, el entrenador de Boca también dejó su interpretación sobre el arbitraje, aunque evitó profundizar en las críticas que habían surgido desde el banco de River.

Mientras Leonardo Ponzio cuestionó las decisiones del juez y las intervenciones del VAR, Arruabarrena prefirió concentrar su análisis en el rendimiento de su equipo y en las situaciones que pudo aprovechar durante el partido.

Cómo analizó Arruabarrena la victoria de Boca

En el plano futbolístico, el Vasco reconoció que la expulsión temprana de Martínez Quarta modificó las condiciones del encuentro y favoreció el control del juego por parte de Boca. “Creo que aprovechamos la expulsión. Veíamos que íbamos a tener control del balón, que ellos iban a tratar de jugar por dentro porque acumulan mucho”, explicó.

El entrenador detalló que, a partir de la superioridad numérica, su equipo buscó administrar la posesión y generar espacios por los costados.

“Después de la roja teníamos que tener paciencia y buscar por afuera, y lo hicimos”, agregó.

La estrategia le permitió a Boca generar situaciones ofensivas y encontrar la ventaja mediante un cabezazo de Lautaro Di Lollo durante el primer tiempo. Sin embargo, Arruabarrena reconoció que el equipo no logró aprovechar todas las oportunidades que tuvo para ampliar el marcador y resolver el partido con mayor tranquilidad.

“Cuando olés sangre hay que terminar de matar”

Una de las frases más contundentes del entrenador estuvo relacionada con la falta de eficacia de Boca para definir el encuentro. “Cuando olés sangre hay que terminar de matar”, expresó Arruabarrena, al remarcar que el equipo debió aprovechar mejor los espacios y las situaciones de peligro.

El Xeneize tuvo oportunidades para aumentar la diferencia, especialmente cuando River quedó con nueve jugadores tras la segunda expulsión. No obstante, el marcador se mantuvo 1-0 hasta el final y Boca debió sostener la ventaja para quedarse con los tres puntos.

El entrenador valoró el resultado, pero también dejó en claro que existen aspectos del funcionamiento colectivo que deberán mejorar de cara a los próximos compromisos.