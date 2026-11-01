Boca venció a River en el Superclásico y quedó como líder de la tabla anual

REDACCIÓN ELONCE
Boca derrotó 1-0 a River en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo y alcanzó el liderazgo de la tabla anual. El Superclásico estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron al equipo de Leonardo Ponzio con nueve jugadores.
Boca venció a River por 1-0 en el Superclásico disputado este domingo en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y alcanzó el primer puesto de la tabla anual. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, en un encuentro que estuvo condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
El conjunto xeneize aprovechó la superioridad numérica desde los primeros minutos y consiguió una victoria importante en la pelea por la clasificación a las competencias internacionales. River, dirigido por Leonardo Ponzio, terminó con nueve futbolistas y no logró revertir la desventaja.
El partido también estuvo atravesado por decisiones arbitrales que generaron controversia. Nicolás Ramírez expulsó a Martínez Quarta tras una revisión del VAR en el comienzo del encuentro y mostró la tarjeta roja directa a Montiel durante el segundo tiempo.
La expulsión de Martínez Quarta cambió el desarrollo del partido
El Superclásico comenzó con una llegada de Boca a los cuatro minutos. Lozano envió un centro al área y Miguel Merentiel anticipó a Nicolás Otamendi, aunque el arquero Lucas Beltrán logró controlar la pelota.
La primera acción determinante ocurrió a los nueve minutos, cuando Martínez Quarta cometió una infracción sobre Merentiel, que avanzaba hacia el arco visitante. Ramírez fue convocado por el VAR para revisar la jugada y evaluar si correspondía una expulsión por impedir una ocasión manifiesta de gol.
Después de observar las imágenes, el árbitro mostró la tarjeta roja al defensor de River a los diez minutos. La decisión generó cuestionamientos y obligó a Ponzio a modificar rápidamente la formación de su equipo.
A los 12 minutos, Lautaro Rivero ingresó en reemplazo de Lucas Beltrán para cubrir el espacio que había quedado en la defensa. Con un futbolista más, Boca comenzó a manejar el desarrollo del encuentro y encontró mayores posibilidades para atacar.
Di Lollo marcó el único gol del Superclásico
La ventaja llegó a los 26 minutos del primer tiempo. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo que terminó en el fondo del arco de River.
El defensor de Boca logró superar la marca de Lautaro Rivero y estableció el 1-0 que terminaría siendo definitivo. El tanto desató el festejo de los hinchas locales y permitió al equipo de Arruabarrena controlar el encuentro con mayor tranquilidad.
Después del gol, Boca generó nuevas oportunidades. A los 31 minutos, Rivero evitó una llegada de Flores al segundo palo después de un centro rasante de Villa.
Dos minutos más tarde, Santiago Ascacibar apareció dentro del área y conectó de cabeza un envío de Flores, pero la pelota se fue por encima del travesaño.
Sobre los 40 minutos, River volvió a salvarse cuando un despeje de Otamendi rebotó en Montiel y pasó cerca de su propio arco. En la continuidad de la jugada, Leandro Paredes remató por encima del travesaño.
Boca desperdició oportunidades para ampliar la ventaja
En el segundo tiempo, Arruabarrena dispuso el ingreso de Ayrton Costa por Facundo Herrera, mientras que River realizó una modificación con la entrada de Lautaro Pereyra en reemplazo de Lucas Silva.
El conjunto local mantuvo la iniciativa y volvió a generar peligro. A los ocho minutos, Ascacibar ingresó al área y alcanzó a conectar la pelota ante la salida del arquero, aunque terminó cometiendo una infracción.
Una de las situaciones más claras ocurrió a los 14 minutos. Sebastián Villa recuperó la pelota después de un error de Otamendi, avanzó en soledad hacia el arco rival y definió sin precisión, desperdiciando una oportunidad para establecer el segundo gol.
Boca continuó buscando espacios y realizó modificaciones para renovar su ataque. A los 16 minutos ingresó Alan Velasco por Leonel Flores, mientras que a los 30 Enner Valencia reemplazó a Merentiel.
Montiel fue expulsado y River terminó con nueve jugadores
La segunda expulsión del Superclásico llegó a los 33 minutos del complemento, cuando Gonzalo Montiel cometió una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco.
El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la acción con tarjeta roja directa, por lo que River quedó con nueve futbolistas para afrontar el tramo final del encuentro.
La decisión provocó nuevas protestas. Montiel demoró varios minutos en retirarse del campo de juego y, antes de abandonar la cancha, realizó gestos hacia los hinchas de Boca.
Con dos jugadores menos, el equipo de Ponzio tuvo mayores dificultades para generar situaciones ofensivas. A los 38 minutos, el entrenador dispuso el ingreso de Giovanni González por Tomás Galván.
Velasco estuvo cerca de convertir el segundo gol
En los minutos finales, Boca administró la ventaja y continuó buscando una oportunidad para ampliar el marcador.
A los 43 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes dejó la cancha y fue reemplazado por Tomás Belmonte, en una de las últimas modificaciones del conjunto local.
La ocasión más clara del cierre llegó a los 47 minutos, cuando Alan Velasco sacó un remate de media distancia que se estrelló contra uno de los postes del arco visitante.
River logró evitar una diferencia mayor, pero no encontró los caminos para llegar al empate. El pitazo final confirmó el triunfo de Boca por la mínima diferencia.
Boca quedó como líder de la tabla anual
Con la victoria, Boca alcanzó el liderazgo de la tabla anual y ratificó su buen momento en el tramo final del Torneo Clausura.
El equipo de Arruabarrena consiguió tres puntos importantes frente a su clásico rival y fortaleció sus aspiraciones de clasificación a las competencias internacionales.
Para River, la derrota representó un resultado adverso en su objetivo de mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Además, las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel dejaron al equipo condicionado de cara a sus siguientes compromisos.
El Superclásico terminó con festejo xeneize en la Bombonera, un gol decisivo de Di Lollo y dos decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo de un encuentro cargado de tensión.