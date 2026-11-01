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Todos de cabeza: la particular racha de Di Lollo tras su gol ante River

El defensor abrió el marcador a los 27 minutos con un cabezazo tras un córner de Sebastián Villa. Convirtió su octavo gol con la camiseta de Boca y todos fueron por la vía aérea.

1 de Noviembre de 2026
Di Lollo marcó ante River: sus ocho goles fueron de cabeza.
Di Lollo marcó ante River: sus ocho goles fueron de cabeza. Foto: (Olé)

El defensor abrió el marcador a los 27 minutos con un cabezazo tras un córner de Sebastián Villa. Convirtió su octavo gol con la camiseta de Boca y todos fueron por la vía aérea.

El gol de Lautaro Di Lollo ante River puso en ventaja a Boca en el Superclásico disputado en La Bombonera y confirmó una particular estadística del defensor: los ocho tantos que convirtió con la camiseta xeneize fueron de cabeza. El zaguero aprovechó un tiro de esquina para marcar el 1-0 a los 27 minutos del primer tiempo.

 

 

La jugada comenzó con un córner ejecutado por Sebastián Villa desde el sector derecho. Di Lollo apareció dentro del área, le ganó la posición a Lautaro Rivero y conectó un cabezazo cruzado que terminó junto al palo del arco defendido por Santiago Beltrán.

 

(Olé)
(Olé)

 

El tanto llegó después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien había dejado a River con diez jugadores a los nueve minutos. Boca aprovechó la superioridad numérica y encontró en una pelota detenida la oportunidad para abrir el marcador.

 

 

Cómo fue el cabezazo de Di Lollo ante River

 

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena manejaba la pelota y avanzaba sobre el campo rival, aunque no lograba generar situaciones claras frente al arco del Millonario.

 

 

La ejecución de Villa cambió el desarrollo del encuentro. Di Lollo anticipó a Rivero, quien había ingresado para reorganizar la defensa tras la tarjeta roja, y resolvió con un cabezazo preciso.

 

De esta manera, Boca consiguió trasladar su dominio al resultado y pasó al frente en un Superclásico que había quedado condicionado por la expulsión tempranera del defensor visitante.

 

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(Olé)

 

La particular racha goleadora del defensor de Boca

 

Con su conquista frente a River, Di Lollo alcanzó los ocho goles oficiales con la camiseta de Boca, según informó TyC Sports. El dato destacado es que todos fueron convertidos de cabeza, una característica que lo convirtió en una amenaza durante las jugadas aéreas.

 

Su primer gol llegó ante Banfield, por el Torneo Apertura 2025. Posteriormente, también marcó frente a Unión, Aldosivi, Riestra y Barcelona de Ecuador.

 

Durante 2026 volvió a convertir ante Unión, por la fecha 11 del Clausura, y frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Ahora sumó a River a su lista de rivales, con otro cabezazo decisivo en La Bombonera.

Temas:

Boca River gol Lautaro Di Lollo Superclásico
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