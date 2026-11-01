Avanza la pavimentación de la ruta provincial Nº 20 hacia la escuela El Pericón

Los trabajos se desarrollan entre la ruta nacional 18 y la escuela rural Nº 77, en el departamento Villaguay. La obra contempla 27 kilómetros de pavimento y una inversión superior a los $46.000 millones.
La pavimentación de la ruta provincial 20 en Entre Ríos avanza con trabajos preparatorios para el asfaltado en el tramo comprendido entre la ruta nacional Nº 18 y la escuela rural Nº 77 El Pericón, en el departamento Villaguay. La intervención busca mejorar la conectividad entre zonas rurales de Villaguay y Federal.
La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y demanda una inversión superior a los $46.000 millones. Según informó el Gobierno provincial, se trata de una intervención prioritaria de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, que responde a una demanda histórica de los habitantes de la región.
El proyecto contempla una primera etapa de 27 kilómetros de pavimentación, además de obras básicas y el ensanche de estructuras de puentes existentes. Su ejecución permitirá mejorar las condiciones de circulación para productores agropecuarios, docentes, estudiantes y familias que utilizan diariamente este corredor.
Qué trabajos se realizan sobre la ruta provincial 20
Durante la última semana, equipos técnicos de Vialidad provincial supervisaron la ejecución de la subbase y base calcárea, con incorporación de cal y cemento para preparar la estructura de la calzada.
También se avanzó con la aplicación del riego de imprimación, la construcción de alcantarillas laterales y el perfilado de terraplenes con compactación especial para las futuras banquinas.
Estas tareas forman parte de la preparación del camino para su posterior pavimentación, con el objetivo de fortalecer la red vial productiva y facilitar el acceso a los establecimientos educativos rurales.
Destacan el impacto de la obra para las comunidades rurales
El presidente de la comuna de Lucas Norte, Carlos José Estrumia, valoró el avance de los trabajos y destacó la coordinación con Vialidad para mantener los caminos secundarios de la zona.
"Estamos muy conformes con el avance de los trabajos que se ejecutan en la ruta 20, fundamentalmente para beneficio del cuerpo docente de las escuelas de esta zona y los vecinos", expresó.
Además, sostuvo: "Es muy gratificante ver que se trabaja a conciencia teniendo en cuenta que esta ruta es de vital importancia para unir a los dos departamentos".