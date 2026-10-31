Javier Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y habló de su proyecto de reelección

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. Durante el acto, el mandatario pronunció un discurso en el que vinculó sus ideas económicas con referencias religiosas y volvió a plantear los objetivos de su eventual segundo mandato.

La ceremonia se realizó en la capital neuquina y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador provincial, Rolando Figueroa; y legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

El templo pertenece a la congregación conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, una de las dirigentes de mayor confianza de Karina Milei en la Cámara alta.

Durante su intervención, el Presidente hizo referencia al desarrollo económico y cuestionó las políticas basadas en la emisión monetaria. En ese contexto, lanzó una de las frases centrales de su discurso: “El infierno en términos económicos es una sociedad sin industria ni comercio”.

El discurso de Milei y las referencias religiosas

En su presentación, Milei destacó la trayectoria de la iglesia Jesús es Rey y su aporte a la comunidad neuquina, a través de iniciativas como una clínica y una escuela.

También hizo referencia a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y a los valores judeocristianos. En ese sentido, defendió su concepción de la moral como política de Estado y sostuvo: “Tomamos medidas desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente, como nos ha acostumbrado la política tradicional”.

El mandatario utilizó pasajes bíblicos para fundamentar sus críticas a las respuestas económicas que, según su interpretación, buscan resolver demandas inmediatas mediante la emisión de dinero.

“Esta vía es muy tentadora, porque le hace parecer a los hombres que se están acercando al paraíso, cuando en verdad se los está conduciendo al infierno”, expresó.

Luego describió el escenario que considera negativo para la economía: “Una sociedad que vive para el hoy, donde no existe mañana, se consume para sobrevivir, no hay industria ni hay comercio”.

Y agregó: “En el infierno la tasa de interés es infinita y no existe crédito en ninguna medida”.

Milei volvió a hablar de un segundo mandato

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con las aspiraciones electorales del Presidente y su proyecto político de cara a 2027.

Milei se refirió explícitamente a la posibilidad de un segundo mandato y planteó que su espacio no buscará soluciones inmediatas ni recurrirá a políticas que, según su visión, reproduzcan prácticas del populismo.

“Somos claros en lo que ofrecemos para un segundo mandato: no creemos en soluciones fáciles ni en combatir al populismo con más populismo; creemos en el proceso de civilización, en hacer a la Argentina grande nuevamente desde la Justicia y el respeto al derecho natural. Es decir, a la vida, a la libertad y a la propiedad”, afirmó.

Además, prometió: “Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”.

Cómo es el nuevo templo evangélico de Neuquén

El edificio de la iglesia Jesús es Rey se encuentra frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén y cuenta con un auditorio proyectado para recibir a unas 4.000 personas sentadas. En esta primera etapa, sin embargo, estarán habilitadas 2.500 plazas.

La construcción comenzó hace 15 años sobre un terreno de 8.000 metros cuadrados que la congregación había adquirido en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y el complejo cuenta con aproximadamente 6.600 metros cuadrados construidos.

Uno de los aspectos destacados de la estructura es una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto, que sostiene la cubierta curva del auditorio.

Según explicó la familia Márquez, la obra fue financiada mediante los diezmos y las ofrendas de los fieles, además de colaboraciones y aportes realizados durante los años de construcción.

La inauguración coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha que se conmemora en Argentina cada 31 de octubre.

Un nuevo gesto de Milei hacia las iglesias evangélicas

La visita a Neuquén representó una nueva participación del Presidente en actividades vinculadas con congregaciones evangélicas. En julio de 2025, Milei había viajado a Resistencia, Chaco, para participar de la inauguración del templo Portal del Cielo.

En esta oportunidad, el acto también tuvo una dimensión política por la presencia de Nadia Márquez y de otros referentes del oficialismo, en medio de las discusiones internas sobre la conducción y el reparto de espacios de poder dentro del Senado.

La actividad se desarrolló pocos días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y volvió a poner en escena los vínculos del mandatario con distintos sectores religiosos.