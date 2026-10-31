Robaron un comercio, tomaron de rehén a una mujer y se tirotearon con la Policía

Un violento robo en Zárate terminó con una mujer tomada como rehén, un enfrentamiento armado con la Policía y dos delincuentes detenidos. El episodio ocurrió este sábado en pleno centro de la ciudad bonaerense, cuando dos hombres asaltaron un comercio de teléfonos celulares e intentaron escapar por una peatonal. Durante la fuga, uno de los sospechosos utilizó a una vecina de 40 años como escudo humano y efectuó disparos contra los efectivos que lo perseguían. Finalmente, ambos fueron reducidos y uno de ellos debió ser hospitalizado por heridas de arma de fuego.

La secuencia comenzó después de que un llamado al 911 alertara sobre un robo en curso en un local dedicado a la venta de celulares, publicó Infobae. Efectivos de la Policía Bonaerense que patrullaban las inmediaciones acudieron al lugar y sorprendieron a los asaltantes cuando salían del establecimiento. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron huir y protagonizaron una persecución que se extendió por una zona comercial transitada.

El momento de mayor tensión se produjo cuando uno de los delincuentes sujetó por el cuello a una mujer que se encontraba en el lugar y la amenazó con un arma de fuego. La víctima fue obligada a caminar delante del asaltante mientras este retrocedía por la peatonal y disparaba contra los policías. La situación quedó registrada por cámaras municipales y teléfonos celulares de vecinos que presenciaron el operativo.

Tomó a una mujer como escudo humano y escapó a los tiros

Las imágenes difundidas mostraron cómo uno de los sospechosos intentó utilizar a la mujer para evitar que los efectivos se acercaran. El hombre la mantenía sujetada desde atrás, mientras sostenía una pistola con la otra mano y avanzaba lentamente por la calle peatonal. En medio de esa situación, realizó disparos hacia los agentes que lo seguían a pie.

ASALTARON UN LOCAL DE CELULARES, Y AL LLEGAR LA POLICÍA, TOMARON A UNA MUJER COMO REHÉN - Así, a los tiros intentaba fugar uno de los asaltantes. - Fue en Zárate.... https://t.co/39GEreekwS — Guillermo G D L (@Guillermoa67394) October 31, 2026

Uno de los videos, grabado desde el interior de una peluquería cercana, permitió escuchar numerosas detonaciones durante la persecución. Las personas que se encontraban en los comercios de la zona presenciaron una secuencia que combinó amenazas, disparos y movimientos de los efectivos para detener a los sospechosos sin poner en mayor riesgo a la rehén.

Mientras uno de los delincuentes mantenía retenida a la mujer, su cómplice intentaba continuar la fuga. Este último llevaba colocado un casco y transportaba una mochila en la que, según la investigación, habría guardado parte de los teléfonos sustraídos del comercio. En las filmaciones se observó que ambos se desplazaban por la peatonal mientras los policías avanzaban detrás de ellos.

Intentaron escapar en una moto, pero no pudieron encenderla

Durante la persecución, el sospechoso que llevaba el casco intentó utilizar una motocicleta estacionada en las inmediaciones para abandonar el lugar. Sin embargo, no consiguió ponerla en marcha y comenzó a arrastrarla por la calle, mientras su compañero continuaba reteniendo a la mujer.

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el delincuente armado se cruzó con un repartidor que caminaba junto a su motocicleta. De acuerdo con lo registrado en las imágenes, el asaltante le apuntó con el arma, aparentemente con la intención de apoderarse del vehículo y continuar la fuga.

En ese momento, el sospechoso que llevaba el casco y la mochila cayó al suelo tras recibir disparos efectuados por los policías. El hombre resultó herido en una pierna y en un brazo, lo que impidió que continuara escapando. Su caída marcó el comienzo del desenlace del operativo, que hasta entonces mantenía en riesgo a la mujer retenida.

El delincuente liberó a la rehén y se entregó

Al observar que su cómplice había sido herido, el hombre que mantenía a la mujer como rehén decidió rendirse. Según mostraron las grabaciones, soltó el arma, liberó a la víctima y levantó las manos, mientras los efectivos se acercaban para reducirlo y colocarlo bajo custodia.

La mujer logró alejarse del asaltante y, todavía conmocionada por lo ocurrido, abrazó al repartidor que se encontraba a pocos metros. La escena quedó registrada en los videos difundidos después del procedimiento. Poco más tarde, personal médico asistió a la víctima para evaluar su estado tras la situación de violencia que había atravesado.

El sospechoso que se entregó fue reducido contra el suelo y trasladado posteriormente a la Comisaría Primera de Zárate. En las imágenes se observaron rastros de sangre en su rostro, aunque las fuentes consultadas no precisaron en qué momento había sufrido esas lesiones.

Por su parte, el otro detenido recibió asistencia sanitaria en el lugar y fue trasladado consciente en una ambulancia hasta un centro hospitalario. Presentaba heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y el brazo derecho, según la información policial. Los efectivos que participaron del enfrentamiento no sufrieron lesiones.

Quiénes son los dos detenidos por el violento robo

Fuentes policiales identificaron a los sospechosos como Julián Crespo, de 21 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28. Ambos quedaron detenidos después del asalto al comercio y del enfrentamiento armado que se desarrolló durante la fuga.

De acuerdo con el parte policial, Crespo tiene domicilio en la localidad de Garín, partido bonaerense de Escobar, mientras que Gómez Sosa reside en Pilar. Hasta el momento de la difusión de la información, no se habían establecido antecedentes penales de ninguno de los dos.

Los investigadores avanzaron con la reconstrucción de los hechos a partir de las imágenes captadas por las cámaras municipales, los registros realizados por testigos y los elementos secuestrados durante el procedimiento. Ese material permitirá determinar la participación de cada sospechoso en el robo, la toma de rehén y el enfrentamiento con los agentes.

Secuestraron una pistola, dólares y 12 teléfonos iPhone

Durante el operativo, los policías encontraron entre las pertenencias de los detenidos una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, circunstancia que también será analizada en el marco de la investigación judicial. El arma quedó secuestrada para la realización de las pericias correspondientes.

Además, los efectivos incautaron 12 teléfonos celulares iPhone, 1.400 dólares y 30.000 pesos. Los investigadores deberán establecer la procedencia del dinero y confirmar la vinculación de los dispositivos con el robo cometido en el comercio.

También quedó secuestrada una motocicleta Honda Transalp 750, que los sospechosos intentaron utilizar durante la fuga, pero que no lograron poner en funcionamiento. El vehículo fue incorporado a las actuaciones junto con los demás elementos recuperados.

El secuestro de los teléfonos, el dinero y el arma constituye parte de la evidencia reunida para reconstruir la secuencia delictiva y establecer las responsabilidades penales de los detenidos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Zárate

La causa fue caratulada inicialmente como abuso de arma y lesiones y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Zárate, con el fiscal Fernando Martín Reinas a cargo de las actuaciones.

El representante del Ministerio Público dispuso que la investigación continuara en manos de la Policía Bonaerense, la misma fuerza que intervino durante el robo, la persecución y la detención de los sospechosos.

Entre las medidas de investigación se encuentra el análisis de los registros audiovisuales que muestran distintos momentos del episodio, desde la salida de los asaltantes del comercio hasta la liberación de la mujer y la reducción de ambos hombres.

El procedimiento concluyó con los dos sospechosos detenidos, uno de ellos hospitalizado, y la mujer liberada y asistida por personal médico. La persecución armada y la toma de rehén quedaron registradas en videos que circularon por las redes sociales, mientras la Justicia avanzó con las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido.