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Policiales Siniestro vial con un conductor hospitalizado

Dos camiones chocaron en Ruta 015 y uno de los conductores fue hospitalizado

Un accidente de tránsito entre dos camiones ocurrió sobre la Ruta 015, a metros del puente sobre el río Ayuí Grande. Uno de los vehículos fue impactado desde atrás y su conductor, de 43 años, debió ser trasladado al hospital Masvernat de Concordia.

31 de Octubre de 2026
Accidente de tránsito en Ruta 015
Accidente de tránsito en Ruta 015 Foto: Policía de Entre Ríos

Un accidente de tránsito entre dos camiones ocurrió sobre la Ruta 015, a metros del puente sobre el río Ayuí Grande. Uno de los vehículos fue impactado desde atrás y su conductor, de 43 años, debió ser trasladado al hospital Masvernat de Concordia.

Un accidente de tránsito en Ruta 015 dejó como saldo a un camionero lesionado, quien debió ser trasladado al hospital Masvernat para recibir atención médica. El siniestro ocurrió este sábado por la tarde a metros del puente sobre el río Ayuí Grande e involucró a dos vehículos de transporte de cargas.

 

Según la información policial, el choque fue protagonizado por un camión Iveco Cavallari, conducido por un hombre de 43 años, y un Scania R440, al mando de otro conductor de 36 años.

Accidente de tr&aacute;nsito en Ruta 015 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente de tránsito en Ruta 015 (foto Policía de Entre Ríos)

Por causas que se trataron de establecer, el camión Iveco circulaba por la Ruta 015 en sentido norte-sur cuando fue impactado en su parte trasera por el Scania en las inmediaciones del puente sobre el río Ayuí Grande. Cabe mencionar que la Ruta 015 es la que conecta Concordia con el Paso Internacional Salto Grande.

Un camionero fue trasladado al hospital Masvernat

 

Tras el accidente, personal policial intervino en el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las actuaciones correspondientes al siniestro vial.

 

Asimismo, una ambulancia acudió al sector donde se produjo la colisión y asistió al conductor del camión Iveco, de 43 años, quien posteriormente fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia.

 

Hasta el momento, no se precisó la gravedad de las lesiones que sufrió el camionero ni se brindaron detalles sobre su estado de salud después del ingreso al establecimiento sanitario.

Accidente de tr&aacute;nsito en Ruta 015 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente de tránsito en Ruta 015 (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo con los primeros datos aportados por la Policía, ambos vehículos circulaban por la Ruta 015 cuando se produjo la colisión por alcance, en la que el Scania impactó contra la parte posterior del Iveco.

Temas:

Concordia accidente de tránsito siniestro vial choque de camiones ruta 015
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