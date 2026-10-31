Quiénes eran los cinco integrantes de la familia venezolana hallados muertos en una casa

Cinco integrantes de una familia venezolana fueron encontrados muertos este viernes en una vivienda de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran una pareja de adultos y sus tres hijos menores de edad. La Justicia investigaba las circunstancias del hecho y analizaba como principal hipótesis que el padre hubiera asesinado a su esposa y a los niños antes de quitarse la vida.

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, luego de que un compañero de trabajo de la mujer denunciara que llevaba dos días sin poder comunicarse con ella. Ante la falta de respuestas, intervino la Policía y, con autorización judicial, los efectivos ingresaron al domicilio.

En el interior de una habitación encontraron los cuerpos de los cinco integrantes de la familia, quienes presentaban distintas lesiones. Además, los investigadores localizaron un arma de fuego entre las piernas del hombre, un elemento que fue incorporado a las pericias para determinar cómo ocurrieron las muertes.

Quiénes eran los cinco integrantes de la familia venezolana

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y su pareja, Soihit Meza Mahatma Eyvind, de 44, ambos de nacionalidad venezolana, publicó TN.

La pareja vivía en la propiedad junto a sus tres hijos menores de edad:

Dan Velkan, de 14 años.

Alan Nehru, de 12 años.

Nicole Valentina, de 10 años.

Un compañero de trabajo alertó sobre la desaparición

El caso comenzó a investigarse después de que Carlos Eduardo Marcano, de 39 años, también venezolano y compañero de trabajo de Evelyn, manifestara su preocupación porque no lograba comunicarse con ella desde hacía dos días.

Ante la falta de contacto, Marcano se dirigió hasta la vivienda familiar, ubicada en la calle Mercedes al 2400, pero nadie respondió a sus llamados.

La situación motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta de Merlo, quienes dieron aviso a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón.

Con autorización de la fiscalía, el personal policial ingresó al inmueble y encontró los cinco cuerpos en una habitación.

Investigan si el padre asesinó a su familia y luego se suicidó

Según informaron fuentes policiales a TN, los cuerpos presentaban diversas lesiones que debían ser analizadas por los especialistas de Policía Científica.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un arma de fuego entre las piernas de Soihit Eyvind, el padre de familia.

A partir de las primeras observaciones, los investigadores comenzaron a analizar la hipótesis de que el hombre hubiera asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida.

Sin embargo, esa posibilidad no había sido confirmada judicialmente y permanecía sujeta a los resultados de las autopsias y demás pericias.

Las publicaciones del hombre en redes sociales

Otro aspecto incorporado a la investigación fueron las publicaciones que Soihit Eyvind había realizado en sus redes sociales durante las semanas anteriores al hallazgo.

Según trascendió, el hombre había compartido fotografías de armas de fuego y un video en el que aparecía practicando tiro.

(Captura de video de Facebook - TN)

Los investigadores buscaban establecer si esos elementos tenían alguna relación con el arma encontrada en la vivienda y con las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención de la fiscalía de turno.

En la vivienda trabajaron peritos de Policía Científica, quienes realizaron las primeras tareas de relevamiento, recolección de elementos y análisis de la escena.

Las actuaciones judiciales continuaban para determinar la causa de muerte de cada integrante de la familia, establecer la secuencia de los acontecimientos y confirmar o descartar la hipótesis de un homicidio múltiple seguido de suicidio.