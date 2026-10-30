Crimen de Nancy Godoy: revelaron que fue torturada y hallaron una foto de la docente maniatada

La investigación por el crimen de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada sin vida en el paraje El Malezal, en Corrientes, incorporó nuevas pruebas sobre las circunstancias de su muerte. Según los primeros resultados forenses difundidos, la víctima presentaba heridas de arma blanca, golpes y signos de abuso. Además, los investigadores recuperaron una fotografía en la que aparecía maniatada y amordazada antes de ser asesinada.

La imagen fue recuperada de uno de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. De acuerdo con una fuente vinculada al caso citada por diario Época, el archivo había sido eliminado del dispositivo, pero pudo ser recuperado mediante tareas periciales.

El hallazgo se produjo después de que el cuerpo de la docente fuera encontrado en una zona de bañados, a poco más de dos kilómetros de la escuela donde trabajaba, tras permanecer desaparecida durante 21 días. En paralelo, la querella solicitó modificar las imputaciones de dos de los detenidos.

Recuperaron una fotografía de Nancy Godoy antes del crimen

Una de las pruebas incorporadas a la investigación fue una imagen que mostraba a la docente arrodillada, maniatada y amordazada.

Según la información publicada por diario Época, la fotografía había sido borrada del celular de uno de los detenidos, pero los investigadores lograron recuperarla.

“Cometieron muchísimos errores en todos los aspectos, ya que no solo quedaron en evidencia con el intercambio de mensajes de texto y de audios, así como las llamadas, sino que además sacaron fotos de la víctima amordazada antes de quitarle la vida”, señaló una fuente reservada al mencionado medio.

El bolso de Nancy Godoy, intacto y sin manchas (fuente Diario Época)

La misma fuente explicó que los responsables de eliminar el archivo habrían creído que la imagen ya no podía recuperarse.

Sin embargo, las tareas sobre el dispositivo permitieron obtener el material, que pasó a integrar las pruebas analizadas en la causa.

Los investigadores también examinan intercambios de mensajes, audios y registros de llamadas vinculados con los teléfonos secuestrados.

Qué revelaron los primeros resultados de la autopsia

De acuerdo con los datos preliminares difundidos, el cuerpo de Nancy Godoy presentaba lesiones compatibles con heridas de arma blanca en las manos y los brazos, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

Los peritos también identificaron lesiones consideradas compatibles con maniobras defensivas, lo que podría indicar que la docente intentó resistirse a una agresión.

El informe mencionado en la investigación describió, además, lesiones severas en el rostro, signos de abuso y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, según confiaron fuentes judiciales.

Estos elementos forman parte de las pericias que buscan determinar cómo ocurrió el crimen y establecer la participación de los sospechosos.

Hallaron prendas de vestir que serían de Nancy Godoy (fuente Diario Época)

El hallazgo del cuerpo en una zona de bañados

La docente fue encontrada sin vida en un potrero de la zona rural del departamento Esquina, en cercanías del paraje El Malezal.

El cuerpo estaba parcialmente sumergido en un bañado y fue hallado semidesnudo durante los rastrillajes realizados después de 21 días de búsqueda.

A unos diez metros del lugar donde apareció la víctima, los investigadores encontraron un bolso azul y un par de botas entre los pastizales.

Según la información difundida, el estado y la disposición de estos objetos llamaron la atención durante el análisis de la escena.

El bolso no presentaba manchas visibles de barro, pese a encontrarse en una zona húmeda, mientras que las botas estaban colocadas una junto a la otra.

Estas circunstancias deberán ser evaluadas mediante las pericias correspondientes para determinar si los elementos fueron dejados allí antes o después de la muerte.

Analizarán el celular de la docente

Otro de los elementos que será sometido a peritajes es el teléfono celular de Nancy Godoy, encontrado en el lugar del hallazgo.

Los investigadores buscarán reconstruir las comunicaciones de la víctima y establecer con quiénes mantuvo contacto antes de su desaparición.

El análisis de ese dispositivo se sumará a las pruebas obtenidas de los teléfonos incautados a los sospechosos.

En particular, los mensajes, audios, llamadas y fotografías recuperadas podrían aportar información sobre los movimientos de los involucrados y las circunstancias del crimen.

A Nancy Godoy la encontraron semisumergida en un bañado, con medio cuerpo desnudo (fuente Diario Época)

La querella pidió modificar las imputaciones

A partir de los elementos incorporados a la investigación, la representación legal de la víctima solicitó modificar las imputaciones de dos de las personas detenidas.

El pedido se produjo en el marco de los avances periciales y de la reconstrucción de los hechos que precedieron a la muerte de la docente.

La causa también contempla una nueva declaración de Rosa Leguizamón, prevista para este viernes.

Mientras continúan las medidas judiciales, los investigadores buscan establecer la secuencia completa del crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.