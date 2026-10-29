La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki

La Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por la defensa de Aníbal Lotocki y confirmó la condena por estafa y lesiones graves contra cuatro pacientes, entre ellas Silvina Luna. También quedó firme su inhabilitación profesional por diez años.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki, por los delitos de estafa y lesiones graves cometidos contra cuatro pacientes: Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del médico, por lo que la sentencia quedó firme.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible la presentación realizada contra el fallo que había confirmado la pena. De esta manera, se agotó la instancia de revisión ante la Corte Suprema en este expediente.
La causa investigó las intervenciones estéticas en las que Lotocki utilizó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), un material de relleno que fue aplicado en zonas del cuerpo donde su utilización estaba prohibida y en cantidades superiores a las recomendadas.
Cómo se llegó a la condena de ocho años
El proceso judicial comenzó con una sentencia dictada en febrero de 2022, cuando el Tribunal Oral condenó a Lotocki a cuatro años de prisión por las lesiones provocadas a las pacientes.
Durante el juicio se acreditó que el médico había colocado sustancias que contenían PMMA en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que provocó granulomas y otras lesiones en las mujeres que se sometieron a los procedimientos estéticos.
La fiscalía y las querellas apelaron aquella resolución y solicitaron una pena mayor, mientras que la defensa reclamó la absolución. Posteriormente, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la condena de cuatro a ocho años al considerar acreditado también el delito de estafa.
También quedó firme la inhabilitación profesional
Además del incremento de la pena de prisión, la Cámara de Casación amplió de cinco a diez años la inhabilitación impuesta a Lotocki para ejercer la medicina.
En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la sentencia de ocho años. Frente a esa decisión, los abogados del médico acudieron a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
Sin embargo, el máximo tribunal declaró inadmisible la presentación y dejó firme la condena. Según se informó, el expediente llegó en cuatro oportunidades a la Corte: dos por cuestiones anteriores al juicio, una contra la primera sentencia y la última por el planteo que terminó de cerrar la discusión judicial.
Lotocki enfrenta otro juicio por la muerte de un paciente
Mientras quedó firme esta condena, Aníbal Lotocki continúa siendo juzgado en otro expediente por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17, relacionado con la muerte de Christian Zárate.
El hombre, de 50 años, falleció después de someterse a una intervención realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO).
En ese mismo proceso también se investigan lesiones graves sufridas por otras dos mujeres. Por otra parte, Lotocki fue sobreseído en tres denuncias adicionales debido a la prescripción de la acción penal.
La decisión de la Corte Suprema cerró así una de las causas judiciales más relevantes contra el médico, al dejar firme la pena de ocho años de prisión y la inhabilitación profesional por diez años.