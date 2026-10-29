Súper Niño: advierten que podría provocar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

El Súper Niño podría provocar unas 373.000 muertes adicionales por calor extremo en todo el mundo entre octubre de 2026 y marzo de 2027, según estimaciones elaboradas por investigadores del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago. El estudio advierte sobre las posibles consecuencias sanitarias de las temperaturas elevadas asociadas al fenómeno climático.

Los especialistas desarrollaron un mapa interactivo denominado El Niño Heat Mortality Tracker, que permite consultar las proyecciones de mortalidad por países, estados y provincias. La herramienta incorpora información meteorológica y estadísticas sanitarias para identificar las regiones que podrían enfrentar mayores riesgos.

Los investigadores aclararon que las cifras representan estimaciones estadísticas y no fallecimientos confirmados. Los cálculos se actualizan mensualmente con nuevas observaciones climáticas, lo que permite modificar las proyecciones a medida que evoluciona el fenómeno.

Qué países podrían registrar más muertes por calor

Las proyecciones indican que Nigeria sería el país más afectado durante el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027, con más de 56.000 muertes adicionales atribuidas a las temperaturas extremas.

En segundo lugar aparece India, con aproximadamente 55.200 fallecimientos proyectados, seguida por Indonesia, con 29.300. Brasil ocupa el cuarto puesto, con 19.500, mientras que Sudán completa los cinco países con mayores cifras, con 14.700.

De acuerdo con el informe, Nigeria, India y Brasil concentrarían más de un tercio de las muertes adicionales previstas. En América del Sur, Brasil presenta la mayor cantidad de fallecimientos proyectados, lo que refleja la exposición de distintas regiones del continente a los efectos del calor.

El impacto del fenómeno entre junio de 2026 y marzo de 2027

El análisis también contempla un período más amplio, desde junio de 2026 hasta marzo de 2027. Para esos diez meses, las estimaciones atribuyen al episodio de El Niño aproximadamente 857.400 muertes adicionales relacionadas con las temperaturas extremas.

De ese total, unas 484.500 corresponden al período comprendido entre junio y septiembre, mientras que las 373.000 restantes se proyectan para los seis meses siguientes.

India acumula más de 100.000 muertes adicionales estimadas en el período analizado. Sin embargo, los investigadores remarcaron que los resultados pueden modificarse conforme se incorporen nuevos registros meteorológicos y se ajusten los modelos utilizados.

Cómo funciona el mapa de mortalidad por calor extremo

El El Niño Heat Mortality Tracker combina información climática, estadísticas de mortalidad y modelos matemáticos para calcular el posible impacto sanitario de las temperaturas elevadas.

La herramienta utiliza 51 simulaciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), que permiten analizar distintos escenarios de evolución de las condiciones climáticas.

A partir de esos datos, los investigadores comparan la mortalidad estimada con los promedios históricos. De esta manera, buscan identificar cuántos fallecimientos adicionales podrían producirse por efecto del calor, sin contabilizar todas las muertes registradas durante el período.

Por qué algunas regiones enfrentan mayores riesgos

El estudio señala que el impacto del calor extremo no depende únicamente de las temperaturas alcanzadas. También intervienen factores como la cantidad de habitantes, las condiciones sanitarias y la capacidad de adaptación de cada territorio.

Las regiones con mayor exposición al calor y menores recursos para enfrentar sus consecuencias pueden registrar un impacto sanitario más elevado. Por ese motivo, las proyecciones presentan diferencias importantes incluso dentro de un mismo país, indicó C5N.

Los especialistas explicaron que los resultados deben interpretarse como escenarios de riesgo y no como cifras definitivas. La evolución del fenómeno climático y las condiciones locales determinarán el alcance real de sus consecuencias.