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Sociedad Procedimiento de ARCA en Concordia

Incautaron 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones

ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia.

29 de Octubre de 2026
ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario
ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario

ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo de control en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. La mercadería tiene un valor estimado en plaza de 450 millones de pesos.

 

El procedimiento se realizó en la zona de control aduanero del puente, donde distintas áreas del organismo trabajaron de manera coordinada en la inspección y verificación de la mercadería.

 

Participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la Sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo. El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero.

"Estas acciones forman parte de las tareas de ARCA para prevenir y detectar infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir el comercio irregular de mercadería de origen extranjero", destacaron.

Temas:

Concordia procedimiento infracciones relojes inteligentes
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