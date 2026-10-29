Dengue: alumnos de escuela de Paraná instalarán ovitrampas en sus casas

Alumnos de la escuela Marcelino Román de Paraná llevarán ovitrampas a sus hogares para participar del programa de Prevención, Monitoreo y Control del Dengue, impulsado por la Municipalidad. La iniciativa comenzó un nuevo ciclo con el objetivo de involucrar a los estudiantes en el seguimiento de la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.

Cada estudiante tendrá a su cargo una ovitrampa, que deberá controlar en su vivienda, cambiarle el agua y registrar los datos correspondientes. La actividad busca promover hábitos de prevención y generar conciencia sobre la importancia de evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, destacó los resultados de la primera experiencia y explicó que el programa continuará desarrollándose en establecimientos educativos.

“La primera edición fue una gran experiencia y la volvemos a repetir siguiendo el objetivo de monitorear las ovitrampas”, señaló la funcionaria.

Cómo funcionará el monitoreo del dengue en las escuelas

El programa propone que los estudiantes participen directamente en las tareas de vigilancia del mosquito transmisor del dengue. Para ello, cada alumno recibirá una ovitrampa que llevará a su domicilio y tendrá la responsabilidad de controlar periódicamente.

“Buscamos impulsar el compromiso de los chicos de controlarlo, cambiar el agua y cargar los datos. Es una forma de generar conciencia en los jóvenes en las escuelas”, explicó Enrique.

Las ovitrampas son dispositivos utilizados para detectar la actividad reproductiva del mosquito Aedes aegypti, mediante el monitoreo de sus huevos.

La información obtenida permite realizar un seguimiento de la presencia del vector y acompañar las acciones de prevención.

Continúan las tareas de descacharrización en Paraná

La secretaria de Salud indicó que la Municipalidad mantiene diferentes medidas destinadas a reducir los criaderos de mosquitos. Entre ellas mencionó los trabajos territoriales de descacharrización y la próxima implementación de las ovitrampas correspondientes a la nueva temporada.

“Se continúan con trabajos territoriales de descacharrización. También estamos pronto a implementar en la ciudad las ovitrampas de la temporada”, sostuvo.

La funcionaria remarcó la necesidad de reforzar los cuidados ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. “Se prevén muchas lluvias y mucha humedad”, advirtió.

Qué medidas recomiendan para prevenir el dengue

Desde el área de Salud municipal recordaron la importancia de eliminar los posibles criaderos de mosquitos en las viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-Eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua.

-Mantener corto el pasto en patios y jardines.

-Limpiar las rejillas con agua hirviendo.

-Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales.

-Utilizar repelente para evitar las picaduras.

La Municipalidad destacó que la prevención requiere mantener estos cuidados de manera permanente, especialmente durante los períodos de lluvias y humedad.

Con la incorporación de los alumnos de la escuela Marcelino Román, el programa busca ampliar el monitoreo del dengue y promover la participación de las familias en las medidas preventivas.