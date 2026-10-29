Paranaense cantará al Papa León XIV en Buenos Aires: “Ni en mis mejores sueños lo imaginé”

La cantante entrerriana Verónica Sanfilippo actuará durante la visita del Papa León XIV a Argentina, prevista para noviembre. La artista de Paraná participará de dos presentaciones en Buenos Aires, el 9 y 10 de noviembre, en el Monumento a los Españoles, donde compartirá escenario con otros referentes de la música católica.

Sanfilippo visitó los estudios de Elonce junto a su esposo y compañero musical, Augusto, con quien desarrolla desde hace 15 años un proyecto de música católica contemporánea. Durante la entrevista con Nunca Es Tarde, contó cómo recibió la convocatoria y anticipó los detalles de las presentaciones.

“Ni en mis mejores sueños iba a pensar en actuar ante el Papa”, expresó la cantante al referirse a la oportunidad de participar de los encuentros previstos durante la visita del pontífice.

Cuándo y dónde cantará Verónica San Filipo ante el Papa

La primera presentación será el lunes 9, durante la previa de la misa que celebrará el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. En esa oportunidad, Sanfilippo interpretará parte del repertorio que desarrolla junto a su esposo.

Y el martes 10 formará parte del encuentro del sumo pontífice con los jóvenes, donde se presentará junto a otros artistas católicos. Para esa jornada está previsto un ensamble integrado por 150 jóvenes en el coro y 50 músicos en una orquesta, con la participación de varios cantantes solistas.

“Vamos a estar junto con Atenas, Maxi Largui, Joaquín Chávez y Mechi Ruiz Luque. Nosotros somos las voces solistas que vamos a estar en ese ensamble compartiendo canciones”, detalló.

La cantante explicó que el repertorio del encuentro juvenil incluirá composiciones religiosas conocidas por el público, mientras que en la primera jornada podrá compartir canciones propias.

Una historia de amor que comenzó con la música en una parroquia

Verónica y Augusto llevan 15 años compartiendo su vida y su proyecto artístico. Aunque se conocen desde la infancia, su vínculo de pareja comenzó a través de la música.

Ambos participaban de actividades en la parroquia Santa Teresita de Paraná, donde surgió la necesidad de incorporar una guitarra y una voz para acompañar los encuentros de un grupo.

“Nos conocemos de superchiquititos. Él iba al jardín con mi hermano. Tenemos fotos de los dos de tres o cuatro años en el patio de mi casa”, recordó Verónica.

Sin embargo, fue la actividad musical la que terminó de acercarlos. “Nuestro vínculo se formó a través de la música. Dentro del grupo de la parroquia necesitaban alguien que tocara la guitarra y alguien que cantara para los encuentros que teníamos. Y de ahí empezamos”, relató.

Desde entonces, continuaron desarrollando su propuesta artística, que los llevó a presentarse en distintos países.

De Paraná a escenarios de América Latina y Estados Unidos

A lo largo de su trayectoria, Verónica y Augusto llevaron su música a diferentes destinos internacionales.

Según contaron, realizaron presentaciones en México, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos.

Su propuesta se enmarca en la música católica contemporánea, un género que combina distintos estilos musicales con mensajes vinculados con la fe.

“No es la típica canción de misa que por ahí uno asocia con la música católica. Es música pensada para momentos de oración, pero también para un grupo de jóvenes, para escuchar en tu casa o en el auto”, explicó la cantante.

Verónica señaló que buscan ofrecer canciones que puedan acompañar diferentes momentos de la vida cotidiana. “La idea es que puedan seguir escuchando música movida, alegre, también meditativa, pero con un poquito de mensaje de fe”, sostuvo.

Además, explicó que sus composiciones reflejan experiencias personales y la manera en que viven sus creencias.

“Buscamos no solo hablar del Evangelio y de nuestra fe, sino contar a través de nuestra música cómo vivimos nuestra fe y cómo podemos ver a Dios en las experiencias de todos los días”, expresó.

Cómo convirtieron la música en su trabajo

El matrimonio comenzó a componer y producir canciones propias en 2017, cuando también inició la publicación de su material en plataformas digitales.

Dos años después, en 2019, decidieron dedicarse profesionalmente al proyecto. “Tomamos la decisión de poder hacer esto como un trabajo, como una vocación, y le ponemos todo el corazón”, contó Verónica.

Además de interpretar las canciones, ambos participan en las distintas etapas de producción musical y audiovisual. “Nosotros estamos en la producción, en la edición, en la puesta en escena, componiendo las canciones. Nos toca hacer un poco de todo”, explicó.

La cantante reconoció que sostener el proyecto requiere dedicación, pero destacó la posibilidad de trabajar juntos y desarrollar sus propias composiciones.

Una canción grabada con jóvenes de Paraná

Durante su visita a Elonce, Verónica y Augusto interpretaron una de sus canciones, cuyo videoclip fue grabado el año pasado en el seminario de Paraná.

La producción contó con la participación de jóvenes de diferentes grupos religiosos de la ciudad. Entre ellos estuvieron integrantes del grupo Scout San Juan Pablo II, Emaús de Santa Ana y Movimiento de Schoenstatt, quienes colaboraron en la realización del video.

La canción, centrada en la confianza y el acompañamiento de Dios frente a las dificultades, fue interpretada en vivo durante la entrevista.

La presentación permitió compartir parte del repertorio que el matrimonio desarrolla desde Paraná y que ha llevado a distintos escenarios internacionales.

Después de cantar ante el Papa, viajará a México

Tras las presentaciones previstas en Buenos Aires, Verónica continuará con sus compromisos musicales en el exterior.

La artista confirmó que viajará directamente a México, donde participará de una actividad en Guadalajara.

La paranaense Verónica Sanfilippo cantará al Papa León XIV en Buenos Aires

Antes de finalizar la entrevista, expresó su deseo de encontrarse con entrerrianos que viajen a Buenos Aires para participar de las actividades junto al Papa León XIV. “Ojalá que sí, para sentir un poco de calor entrerriano también”, manifestó.

La convocatoria representa un nuevo paso en la trayectoria de Verónica Sanfilippo, quien comenzó cantando en una parroquia de Paraná y ahora se prepara para participar de dos encuentros durante la visita del pontífice a Argentina.