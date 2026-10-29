El puerto de Concepción del Uruguay completará 17 embarques en 2026 con una nueva exportación a India

El buque Santamaría finalizará la carga de 16.000 toneladas de alimento balanceado con destino al Caribe. En noviembre llegará el Orient Glory para exportar 18.000 toneladas de madera a India. El puerto podría recibir otros tres buques antes de fin de año.
El puerto de Concepción del Uruguay completará 17 embarques en 2026 con la llegada del buque Orient Glory, prevista para la primera semana de noviembre. La embarcación cargará unas 18.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto con destino a India.
Mientras tanto, el ultramarino Santamaría se encuentra finalizando una exportación de alimento balanceado a granel hacia mercados del Caribe. Ya cargó casi 9.000 toneladas y en las próximas horas completará las 16.000 programadas.
Con estas operaciones, el puerto entrerriano alcanzará un total de 78 exportaciones desde 2023.
Reparaciones en el buque Santamaría
Durante su ingreso al puerto, el Santamaría rozó con su parte delantera uno de los escudos de las defensas de los muelles 3 y 4.
Aunque estas estructuras están diseñadas para absorber ese tipo de contactos, las inspecciones realizadas conforme a las normas internacionales de seguridad determinaron la necesidad de reparar el sector afectado del casco.
Los trabajos se efectuaron en los muelles 14, 15 y 16, a cargo de empresas especializadas que utilizaron la infraestructura del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU).
Las tareas estuvieron supervisadas por organismos internacionales de seguridad marítima y la Prefectura Naval Argentina.
Nueva exportación de madera a India
El Orient Glory llegará durante la primera semana de noviembre para cargar aproximadamente 18.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto.
Será la segunda operación de este buque en Concepción del Uruguay durante 2026, luego de haber realizado una carga similar en junio.
Entre los productos exportados desde la terminal se encuentran alimento balanceado aviar y porcino, harina de soja convencional y genéticamente no modificada, además de troncos de pino y eucalipto a granel.
Los destinos incluyen China, India, Alemania, Dinamarca y mercados de Centroamérica.
Prevén otros tres buques, pero preocupa la creciente del río Uruguay
Según la planificación de las empresas exportadoras, podrían sumarse otros tres buques antes de finalizar 2026.
Sin embargo, las previsiones de nuevas crecidas del río Uruguay, vinculadas con el fenómeno de El Niño, mantienen en alerta a la región.
Un aumento del nivel del río podría afectar las operaciones portuarias y la navegación, tanto en el Uruguay como en el Paraná.