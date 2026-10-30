Confirmaron que Javier Milei recibirá al Papa León XIV al pie del avión en su llegada al país

Javier Milei recibirá al Papa León XIV al pie del avión cuando llegue a la Argentina el domingo 8 de noviembre. El Gobierno también evalúa transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita, aunque esa posibilidad todavía no está confirmada.

El secretario de Culto, Agustín Caulo, dio detalles de los preparativos durante una entrevista radial. El arribo está previsto para las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery y dará inicio a una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11.

“El presidente lo va a recibir al pie del avión, un momento que va a ser muy importante y muy lindo”, expresó el funcionario sobre la recepción que encabezará el mandatario.

Qué analiza el Gobierno sobre la transmisión

Caulo explicó que la intención oficial es facilitar que la población pueda seguir las actividades del pontífice. “La intención del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que se estudia una transmisión para determinadas instancias. “Se está evaluando que quizás haya momentos determinados en donde se pueda transmitir por cadena nacional, algunas instancias o momentos especiales”, precisó.

La posibilidad alcanza a momentos destacados de la visita y no fue anunciada como una cobertura de toda la agenda. Entre las primeras actividades previstas figura una reunión del Papa con Javier Milei en la Casa Rosada.

La agenda en Buenos Aires y Córdoba

Después de la recepción en Aeroparque, Papa León XIV visitará el Monumento a San Martín antes del encuentro con el presidente. La jornada del domingo concluirá con una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También tendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y miembros del episcopado.

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y FAdeA. La agenda incluye un encuentro con integrantes del clero en la Catedral y el regreso a Buenos Aires por la noche para una vigilia con jóvenes.

La misa en Luján y la despedida

El miércoles 11, último día de la visita, el pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto. Luego continuará su agenda en Luján.

A las 10 está prevista la misa de cierre en la Basílica de Luján. La celebración será una de las últimas actividades del Papa antes de concluir su paso por el país.

La partida está programada para esa tarde desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La visita habrá comenzado cuatro días antes con la recepción de Javier Milei en Aeroparque.