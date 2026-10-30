Denuncian una estafa con falsos viajes para ver al Papa León XIV en Argentina

Una empresa de turismo de Concordia denunció un intento de estafa mediante la venta de falsos viajes para participar de las actividades del Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista para noviembre. La firma Playmotur advirtió que desconocidos utilizan su nombre, imágenes de sus colectivos y un perfil de Facebook ajeno a la agencia para contactar a posibles pasajeros.

La empresa comercializa excursiones a Luján y Buenos Aires vinculadas con las actividades del pontífice. Sin embargo, detectó que un perfil falso y un número de WhatsApp que no le pertenece estaban ofreciendo servicios en su nombre, lo que motivó una denuncia y una advertencia pública para evitar que los interesados realicen pagos a terceros.

Según confirmaron desde Playmotur a Diario Río Uruguay, la denuncia ya fue presentada y existe una investigación en curso. La advertencia fue extendida a toda la costa del Uruguay, ante la posibilidad de que otras personas reciban propuestas similares.

El número de WhatsApp utilizado para la presunta estafa

En una publicación difundida a través de sus redes sociales, Playmotur identificó el número +54 9 3455 20-9222 como el contacto utilizado por quienes se hacen pasar por representantes de la agencia.

Desde la firma aclararon que ese teléfono no pertenece a la empresa y solicitaron a quienes reciban mensajes desde esa línea que bloqueen y denuncien el contacto en WhatsApp.

También explicaron que los responsables del perfil falso utilizan fotografías de viajes y colectivos de Playmotur, lo que podría generar confusión entre quienes buscan contratar las excursiones.

“No realices transferencias sin verificar previamente los datos con nuestro equipo, a través de nuestros canales oficiales”, advirtieron desde la agencia.

Cuáles son los contactos oficiales de Playmotur

Para evitar posibles estafas, la empresa difundió los canales habilitados para consultar precios, confirmar reservas y contratar sus servicios turísticos.

El WhatsApp oficial de Playmotur es +54 9 3454 11-4857. Además, la agencia informó que sus cuentas oficiales son @playmoturviajes en Instagram y Playmotur en Facebook.

Los interesados también pueden acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en calle Entre Ríos 1115, casi Coldaroli, en Concordia, para verificar cualquier propuesta recibida.

Desde la firma reiteraron la importancia de comprobar la identidad de quienes ofrecen los viajes antes de realizar transferencias de dinero o confirmar reservas, especialmente ante propuestas recibidas mediante perfiles de redes sociales o números telefónicos desconocidos.