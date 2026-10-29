Paysandú espera hasta 50.000 fieles para recibir al Papa León XIV: cómo avanzan los preparativos

Paysandú se prepara para recibir al Papa León XIV el sábado 7 de noviembre, en una jornada que podría convocar a unos 50.000 fieles de Uruguay y Argentina. La ciudad, ubicada frente a Colón, Entre Ríos, ultima los preparativos para una misa multitudinaria que se celebrará en el parque París-Londres.

El periodista uruguayo Martín Bosco brindó detalles a Elonce sobre la expectativa que genera la visita del Sumo Pontífice. Según explicó, unas 30.000 personas ya se habían inscripto aproximadamente 48 horas antes de la entrevista, mientras continuaba aumentando el interés por participar de la celebración.

Gentileza.

"Seguramente lleguemos a unas 50.000 personas", estimó Bosco, aunque aclaró que se trata de una proyección y no de una capacidad oficialmente establecida. El parque fue acondicionado especialmente para la ocasión y no registra antecedentes de acontecimientos de semejante magnitud.

Cómo será la llegada del Papa León XIV a Paysandú

El arribo del Pontífice al Aeropuerto Internacional de Paysandú está previsto para alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí se trasladará directamente al parque París-Londres, ubicado a pocos kilómetros de la terminal aérea.

Antes de presidir la misa, programada para las 10 horas, León XIV realizará un recorrido por el predio y tendrá un primer contacto con los fieles que se encuentren esperando su llegada.

Bosco anticipó que la ciudad comenzará a recibir delegaciones desde el viernes 6 de noviembre, especialmente provenientes de territorio argentino. La cercanía con Colón convierte a Paysandú en uno de los destinos más accesibles para los entrerrianos interesados en participar del encuentro.

Un importante operativo de seguridad y organización

La magnitud de la convocatoria motivó la preparación de un dispositivo especial de seguridad, coordinado entre las autoridades uruguayas y los responsables de la delegación del Vaticano.

Gentileza.

El operativo contempla zonas de exclusión, restricciones de circulación y controles de acceso al parque. Las puertas abrirán a las 5:30 de la mañana y el ingreso finalizará estrictamente a las 8:15.

"Después de las 8:15 no se va a poder ingresar al predio", advirtió Bosco. Además, recordó que será indispensable contar con inscripción previa para acceder al lugar de la celebración.

La expectativa también crece entre los fieles entrerrianos

La visita papal genera especial interés en Colón y otras localidades de Entre Ríos. Ante la posible concurrencia masiva, las autoridades prevén reforzar la atención en el puente internacional General Artigas, aunque se mantendrán los controles migratorios habituales.

Gentileza.

"Si pueden venir el día anterior, estar acá en la noche, muchísimo mejor", recomendó el periodista a quienes planean viajar desde Argentina, para evitar demoras durante la mañana del sábado.

La celebración en Paysandú será previa a la visita del Papa León XIV a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Mientras tanto, la ciudad uruguaya continúa acondicionando el predio y organizando los servicios necesarios para recibir a miles de peregrinos de ambos lados del río Uruguay.