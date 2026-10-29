Una escuela de Raíces Este será refaccionada con una inversión de casi $400 millones

La Provincia prevé invertir cerca de 400 millones de pesos en obras de infraestructura para una escuela de Raíces Este, en el departamento Villaguay. Este miércoles se realizó la apertura de ofertas para ejecutar el proyecto, que será financiado por la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

La intervención comprende el establecimiento donde funcionan la escuela primaria N.º 82 Teniente General Alfredo Saint Jean y la secundaria N.º 18 Conscripto Bernardi. Según se informó, los trabajos estarán destinados a resolver deficiencias edilicias.

La apertura de sobres se desarrolló en la sede de Cafesg, en Concordia, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio. También estuvieron el intendente Francisco Azcué y el presidente del organismo, Carlos Cecco.

La inversión y las obras en establecimientos educativos

El proyecto para la escuela de Raíces Este forma parte de las intervenciones financiadas con recursos de Cafesg. La apertura de ofertas constituye una instancia previa a la adjudicación y al comienzo de los trabajos.

Durante el encuentro, Frigerio afirmó que la Provincia ya intervino en más del 50% de los establecimientos educativos que presentaban necesidades edilicias urgentes. El mandatario vinculó esas tareas con la disponibilidad de fondos para infraestructura.

Por su parte, Cecco señaló que el presupuesto estimado de Cafesg para el próximo período alcanzará los 27.000 millones de pesos. Indicó que esos recursos continuarán destinados a escuelas, hospitales, caminos y otras obras.

El reclamo por los recursos de Salto Grande

Frigerio también se refirió a las gestiones por la tarifa que se paga por la energía generada en Salto Grande. Sostuvo que ese valor incide en los excedentes que recibe Entre Ríos y, por lo tanto, en los fondos disponibles para financiar proyectos.

“Cuando a Salto Grande le pagan poco por la generación, nosotros recibimos poco por el excedente y no tenemos posibilidad de hacer todas las obras que necesitamos hacer”, expresó. Agregó que el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia y que las mejoras obtenidas todavía no alcanzan lo pretendido por la Provincia.

De la actividad en la que se abrieron las ofertas para la escuela de Raíces Este también participaron el senador provincial por Villaguay, Juan Pablo Cosso; la presidenta comunal de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz; y la directora departamental de Escuelas de Villaguay, Mónica David.