Detectaron un posible planeta enano que pasó diez años inadvertido entre las estrellas

Un objeto del sistema solar exterior fue identificado como candidato a planeta enano después de permanecer inadvertido durante una década en imágenes astronómicas. Denominado provisionalmente 2026 ED138, fue localizado con datos del Observatorio Vera C. Rubin, situado en Chile.

Las estimaciones iniciales ubican su diámetro entre 600 y 1.500 kilómetros. Para confirmar su clasificación, los investigadores deberán precisar su tamaño y determinar si su propia gravedad le permite adoptar una forma casi esférica.

El hallazgo fue anunciado el 27 de octubre por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, detectó el objeto al procesar observaciones obtenidas durante este año.

Cómo encontraron el objeto entre millones de estrellas

Holman identificó la señal el 13 de octubre, mientras utilizaba un programa de búsqueda desarrollado junto con su colega Kevin Napier. El sistema compara miles de millones de detecciones para reconocer cuáles corresponden a un mismo objeto en movimiento.

Después de comprobar que no se trataba de un error, trabajó con Mario Jurić, científico principal del Sistema Solar en Rubin. El equipo reunió 30 detecciones distribuidas en 20 noches, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026.

La revisión de archivos de la Cámara de Energía Oscura permitió encontrar imágenes anteriores, tomadas desde febrero de 2016. El candidato a planeta enano también había quedado registrado en 2017, 2018, 2019 y 2023, sin ser identificado entonces.

Por qué había pasado inadvertido

El objeto se desplazaba frente a una región de la Vía Láctea con una elevada concentración de estrellas. Ese fondo dificultaba distinguir su brillo y reconocer su movimiento.

Su órbita también presenta una inclinación de unos 24,5 grados respecto del plano principal del sistema solar. Además, su ubicación en el cielo austral reducía las posibilidades de observación desde telescopios instalados en el hemisferio norte.

Actualmente se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol y tarda aproximadamente 281 años en completar una órbita. Su recorrido se superpone parcialmente con el rango de distancias de Plutón, por lo que no permanece siempre más alejado del Sol que este.

Qué falta para confirmar que sea un planeta enano

La amplitud de la estimación de tamaño se debe a que todavía no se conoce con precisión cuánto refleja su superficie. Un cuerpo pequeño y reflectante puede tener un brillo parecido al de otro más grande y oscuro; nuevas mediciones infrarrojas ayudarían a reducir esa incertidumbre.

Para ser clasificado como planeta enano, debe orbitar el Sol, tener una forma casi redonda por efecto de su gravedad y no haber despejado su vecindad orbital. Esa condición todavía no fue confirmada para 2026 ED138.

De obtener el reconocimiento, se sumaría a Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, los cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional. Antes de recibir un nombre definitivo, el objeto deberá obtener un número permanente.