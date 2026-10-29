Hallaron el celular de Nancy Godoy y comenzó la autopsia para determinar cómo murió

La investigación por la muerte de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada sin vida en Esquina, Corrientes, sumó el hallazgo de su teléfono celular. El dispositivo será peritado para intentar reconstruir sus últimos movimientos y contactos.

En paralelo, este jueves comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital correntina. El cuerpo llegó durante la madrugada, poco después de las 2.

Los estudios buscarán establecer la causa de muerte y determinar si existen signos de una agresión sexual. Esa posibilidad forma parte de las hipótesis de la Fiscalía y todavía no está confirmada.

El teléfono y las pertenencias encontradas

El celular de Nancy Godoy fue localizado cerca del sitio donde apareció su cuerpo. Los investigadores analizarán qué información puede recuperarse del equipo para incorporarla a la causa.

La docente fue encontrada el miércoles, después de 21 días de búsqueda, en un sector rural situado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. El cuerpo estaba parcialmente cubierto por el agua.

En las inmediaciones también se encontró un bolso con pertenencias que deberán ser identificadas. La zona presenta vegetación densa, dificultades de acceso y falta de cobertura telefónica, condiciones que complicaron las comunicaciones durante los rastrillajes.

Quiénes están detenidos por el caso

La causa tiene cinco detenidos. Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval, trabajador rural; y Nahuel Rojas están imputados por femicidio.

Rosa Leguizamón, pareja de Rojas y señalada como una de las últimas personas que vio a la docente, fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio.

Los cinco cumplen prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

La hipótesis de la Fiscalía y el planteo familiar

Durante la audiencia de imputación, Mosquera explicó una de las líneas que se investigan. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, afirmó.

Adán, uno de los hijos de Nancy Godoy, cuestionó el rumbo de la pesquisa y la comunicación con la familia. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, sostuvo.

El cuerpo fue localizado en un sector que no había sido revisado en los rastrillajes anteriores. Además de establecer cómo murió la docente, los investigadores buscan determinar si el hecho ocurrió allí o si fue trasladada desde otro lugar.