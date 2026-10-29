La matemática ocupa menos del 10% de la formación de los futuros maestros en Argentina

La matemática ocupa apenas el 8,8% de la carga horaria de los profesorados de Educación Primaria en Argentina, según un informe de Argentinos por la Educación. El relevamiento expuso diferencias entre las provincias y advirtió sobre la necesidad de fortalecer la preparación de los futuros maestros, en un contexto en el que el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios en esta materia.

Los datos surgieron del estudio De aprender a enseñar matemática: cómo se forman los docentes de escuela primaria, elaborado por Tomás Besada y Martín Nistal. La investigación examinó los planes de estudio de los profesorados de las 24 jurisdicciones argentinas y analizó la distribución de horas entre contenidos matemáticos y herramientas didácticas.

El trabajo también abordó la formación continua de los docentes en ejercicio. Según los resultados de Aprender 2025, uno de cada tres maestros de sexto grado no participó en capacitaciones vinculadas con la enseñanza de matemática durante los últimos tres años.

Las diferencias en la formación matemática entre provincias

El informe identificó diferencias significativas en la cantidad de horas destinadas a matemática dentro de los profesorados. Mendoza encabezó el listado con el 12,7% de la carga horaria, seguida por Misiones, con el 10,7%, y La Rioja, con el 10,2%.

En el extremo opuesto se ubicaron Santiago del Estero, con el 5,6%; Salta, con el 6,4%; y Entre Ríos, con el 7,1%. En la mayoría de las jurisdicciones, la proporción destinada a matemática osciló entre el 8% y el 10%.

La investigación estableció que los profesorados de Educación Primaria tienen una carga horaria promedio de 2.721 horas reloj. Sin embargo, menos de una décima parte corresponde a materias relacionadas con la disciplina.

Se destinan más horas a enseñar cómo dar matemática que a sus contenidos

Otro de los resultados del relevamiento fue que, en la mayoría de las provincias, las materias didácticas tienen mayor carga horaria que las asignaturas dedicadas al conocimiento matemático.

Las primeras se enfocan en las estrategias para enseñar, mientras que las segundas profundizan en los conceptos y contenidos que los futuros maestros deberán transmitir a sus alumnos.

Las diferencias más amplias se registraron en Misiones, donde se destinan 240 horas a didáctica y 72 a contenidos disciplinares, y Mendoza, con 256 y 107 horas, respectivamente.

En Buenos Aires, San Luis y Tucumán, los planes contemplan 192 horas de didáctica frente a 64 horas de contenidos matemáticos. En cambio, Chaco presenta una distribución inversa, con 128 horas de contenidos disciplinares y 85 de didáctica.

Los investigadores aclararon que la cantidad de horas no determina por sí sola la calidad de la formación, pero destacaron la importancia de combinar conocimientos matemáticos sólidos con herramientas adecuadas para enseñarlos.

El 45% de los alumnos de sexto grado tiene dificultades en matemática

Los resultados del informe se conocieron en un escenario de dificultades en los aprendizajes escolares. Según Aprender 2025, el 45% de los estudiantes argentinos de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en matemática.

Las desigualdades también se reflejaron en los resultados según el nivel socioeconómico. Entre los alumnos del sector de mayores recursos, el 73% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, mientras que entre los estudiantes de menores recursos esa proporción fue del 43%.

A los 15 años, las dificultades se profundizaron. De acuerdo con los resultados de PISA 2025 citados en el estudio, solamente el 24% de los adolescentes argentinos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemática.

La investigación señaló que los conocimientos matemáticos de los docentes se relacionan positivamente con los aprendizajes de sus estudiantes. Sin embargo, también remarcó que dominar los contenidos no garantiza una enseñanza efectiva sin estrategias didácticas apropiadas.

Uno de cada tres docentes no se capacitó en matemática

El informe también examinó la formación continua de los maestros que actualmente trabajan en las escuelas primarias.

Según Aprender 2025, el 67,5% de los docentes de sexto grado participó en alguna capacitación relacionada con matemática durante los últimos tres años. En consecuencia, el 32,5% no realizó instancias de actualización en ese período.

Las diferencias entre provincias fueron considerables. Formosa registró la mayor participación, cercana al 90%, mientras que Santa Fe presentó valores inferiores al 50%.

Especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer los conocimientos

Marcela Svarc, profesora del Departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés, consideró necesario revisar la formación de los futuros maestros.

"Las currículas de los profesorados de primaria muestran una baja carga horaria dedicada a matemática, inferior al 10%. Si bien es importante aumentar la carga horaria, hay que asegurar una formación rigurosa que combine conocimientos disciplinares sólidos con herramientas didácticas", afirmó.

La especialista también destacó que los alumnos necesitan comprender, practicar y consolidar conocimientos básicos para poder utilizarlos con autonomía.

Por su parte, Gustavo Romero, jefe del Departamento de Matemática del Colegio Nacional de Buenos Aires, sostuvo: "Un maestro tiene que saber matemática, y saberla bien. No alcanza con la que se aprende hasta la secundaria: necesita estudiar la matemática elemental con profundidad".

En la misma línea, la profesora Adriana González consideró necesario incorporar más horas de contenidos específicos sin reducir las destinadas a didáctica.

"Es necesario sumar horas de matemática, es decir, de contenidos específicos, sin quitar horas de didáctica, que también son muy necesarias", expresó.

Qué cambios se prevén en la formación docente para 2027

Para 2027 está prevista la implementación del Compromiso Federal por la Matemática, una iniciativa que contempla formación continua para docentes del segundo ciclo de primaria.

El programa también incluye propuestas de extensión de la jornada escolar, elaboración de materiales pedagógicos, incorporación de recursos digitales y mecanismos de evaluación y seguimiento.

Romina Busain, profesora de Matemática, señaló que las diferencias entre jurisdicciones reflejan desigualdades en la preparación de los futuros docentes.

"La enorme heterogeneidad entre jurisdicciones, donde la carga de matemática varía del 12,7% al 5,6%, refleja una desigualdad profunda en la formación inicial de nuestros futuros docentes", planteó.

Finalmente, los autores del informe propusieron avanzar hacia criterios comunes sobre los conocimientos matemáticos y didácticos que deberían adquirir todos los futuros maestros, independientemente de la provincia donde estudien.