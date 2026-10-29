Docentes realizan un paro y jornada de duelo tras el hallazgo sin vida de Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que desapareció el 7 de octubre en Corrientes.

A través de un comunicado, el gremio llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de un reclamo sindical para exigir justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina; y su cuerpo fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso puso el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales.

Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes; y por el caso, hasta el momento hay cinco detenidos y una investigación por femicidio en trámite.

El cuerpo de Godoy fue localizado semisumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.

Tras la confirmación del hallazgo, CTERA y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) expresaron su dolor y solidaridad con los familiares de Godoy.

SUTECO convocó también a un paro provincial para este jueves, junto con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades correntinas.

AGMER se suma a la medida

En Entre Ríos, AGMER anunció que también realizará un paro docente este jueves, en el marco de una jornada nacional de protesta para exigir justicia por Nancy Estela Godoy. La medida fue comunicada por la Comisión Directiva Central del sindicato y respaldada por la Seccional Paraná.

La convocatoria se realizó bajo la consigna “Por Nancy, exigimos justicia” y busca visibilizar la violencia de género, reclamar el esclarecimiento de la muerte de la trabajadora de la educación y exigir condiciones laborales seguras para las docentes.

Desde el gremio señalaron que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Godoy fue víctima de un femicidio. En ese contexto, convocaron a una jornada de lucha que incluirá la suspensión de actividades docentes.

Además, sostuvo que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe involucrar a toda la sociedad y remarcó la importancia de garantizar espacios laborales seguros.

“No hay lugar para el silencio ni la indiferencia frente a la violencia de género. El grito de ¡Ni Una Menos! sigue vigente y nos convoca a construir una sociedad libre de violencias, donde las mujeres puedan vivir y trabajar con libertad, seguridad y dignidad”, expresó la seccional.