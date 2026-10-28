Betina Jozami recordó su encuentro con Kobe Bryant y advirtió sobre los riesgos de invertir en criptomonedas

REDACCIÓN ELONCE
La extenista entrerriana Betina Jozami repasó su participación en los Juegos Olímpicos, compartió anécdotas con Kobe Bryant y Manu Ginóbili y explicó su presente en las finanzas digitales. Además, brindó recomendaciones para evitar estafas con criptomonedas.
Betina Jozami repasó su trayectoria como tenista profesional, recordó experiencias junto a figuras internacionales del deporte y explicó cómo llegó a especializarse en finanzas digitales y tecnología blockchain. Durante una entrevista, la exdeportista entrerriana habló sobre los desafíos de competir desde Entre Ríos, su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas.
La extenista contó que recientemente retomó los entrenamientos después de permanecer casi dos meses alejada de las canchas. En ese regreso compartió una práctica con Javier Carponi, quien también había colaborado en su preparación durante sus primeros años como deportista.
Al recordar sus comienzos, señaló que desarrollar una carrera tenística desde Entre Ríos implicaba importantes dificultades por la concentración de las competencias y los centros de entrenamiento en otras ciudades. “No había mucho desarrollo de tenis en general y de tenis femenino tampoco”, expresó.
Los desafíos de competir desde Entre Ríos
Jozami explicó que, durante su formación, gran parte de la actividad competitiva estaba concentrada en Buenos Aires, lo que obligaba a realizar viajes frecuentes para sostener su crecimiento deportivo.
“Casi todo está centralizado en Buenos Aires, un poco en Rosario. En mi época no estaba tan desarrollado”, recordó. También destacó el acompañamiento de su familia, el club y la escuela para continuar compitiendo.
Su acercamiento al deporte comenzó desde pequeña, cuando practicaba diferentes disciplinas. Los resultados obtenidos en competencias regionales y sudamericanas la llevaron a concentrarse en el tenis. Según relató, a los 12 años ya participaba en torneos mundiales.
La medalla panamericana y el orgullo de representar a Argentina
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su participación en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, donde obtuvo una medalla en dobles junto a Jorgelina Cravero.
La extenista destacó que aquella competencia le permitió experimentar una faceta diferente del deporte, especialmente por la convivencia con atletas de otras disciplinas en la Villa Panamericana.
“A mí me gustaba más el doble porque había un poquito más de emociones compartidas, tanto las buenas como las malas”, expresó. También recordó el significado de representar al país: “Otra cosa jugar con la camiseta argentina, no es lo mismo jugar con tu remera de todos los días”.
El inesperado encuentro con Kobe Bryant en Beijing 2008
Durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Jozami representó a Argentina en dobles junto a Gisela Dulko. Entre las experiencias que conserva de aquella competencia, recordó un encuentro inesperado con Kobe Bryant.
La extenista relató que se encontraba con otras deportistas argentinas cuando se abrió un ascensor y apareció la estrella estadounidense del básquet. Según contó, Bryant estaba buscando a Lionel Messi.
“Se abre el ascensor y estaba Kobe Bryant. Dijimos: ¿Por qué está acá? Y venía a preguntar si sabíamos dónde estaba Messi”, recordó.
La sorpresa fue tan grande que las deportistas tuvieron dificultades para responderle. Jozami explicó que la situación ocurrió durante una mañana en la Villa Olímpica, cuando se preparaban para cumplir con sus actividades.
La anécdota con Manu Ginóbili y una llamada familiar
Otro de los recuerdos que compartió estuvo relacionado con Manu Ginóbili, quien cumplía funciones de delegado de los deportistas argentinos durante aquella competencia.
Jozami contó que el basquetbolista se acercó para preguntarles cómo les había ido en un partido. En ese momento, ella se encontraba hablando por teléfono con su tío Marcelo, también vinculado con el básquet.
“Me ganó el impulso y le dije: ¿No me hacés un favor? ¿No podés saludar a mi tío Marcelo?”, relató. Ginóbili aceptó y saludó a su familiar, quien quedó sorprendido al escuchar la voz del jugador.
La extenista destacó la predisposición del deportista para compartir momentos con otros integrantes de la delegación argentina y recordó aquella situación como una de las experiencias más especiales de su paso por los Juegos Olímpicos.
Cómo pasó del deporte profesional a las finanzas digitales
Después de su carrera deportiva, Jozami decidió continuar su formación académica. Estudió Administración de Empresas y posteriormente realizó una maestría en Finanzas Digitales, área en la que actualmente desarrolla tareas de asesoramiento.
Explicó que el calendario profesional del tenis demandaba entre 32 y 36 semanas de competencia al año, además de los períodos de entrenamiento. Esa exigencia influyó en su decisión de orientar su actividad hacia los estudios.
“La disciplina es una de las cosas que me quedó”, afirmó al referirse a las enseñanzas del deporte. También destacó que la organización y la constancia fueron herramientas importantes para afrontar las exigencias universitarias.
Su interés por las nuevas tecnologías comenzó a profundizarse durante la pandemia, cuando empezó a investigar sobre finanzas digitales, criptomonedas y blockchain.
Qué es blockchain y para qué puede utilizarse
Durante la entrevista, Jozami explicó que blockchain es una tecnología que permite registrar información digital mediante sistemas distribuidos, en los que intervienen múltiples computadoras para validar los datos.
“Es como un libro, una hoja en blanco donde se registra información. Se hace de manera digital y no se puede borrar. Esa es la gran novedad que tiene”, describió.
La especialista señaló que, aunque esta tecnología suele relacionarse principalmente con las criptomonedas, también puede utilizarse en otros ámbitos. Entre los ejemplos mencionó la certificación de títulos universitarios, la gestión de historiales clínicos y el registro de información.
“El sector más popular que utiliza blockchain hoy son las cripto, pero sirve para la educación, sirve para la salud”, explicó.
Las aplicaciones en educación, salud y privacidad
Jozami planteó que uno de los usos posibles de blockchain consiste en verificar la autenticidad de documentos mediante registros digitales que permitan comprobar su origen.
En el ámbito educativo, mencionó la posibilidad de certificar títulos universitarios y facilitar su validación mediante identificadores únicos. En salud, se refirió a sistemas que podrían contribuir a la trazabilidad de los registros médicos.
También destacó el potencial de esta tecnología para gestionar identidades digitales y permisos de acceso a información personal. No obstante, reconoció que su implementación requiere resolver cuestiones técnicas, culturales y regulatorias.
“Yo creo que para la identidad y la privacidad, los datos, es un punto bastante fuerte que tiene”, sostuvo al explicar por qué considera importante que los jóvenes conozcan estas herramientas.
La advertencia de Betina Jozami sobre las criptomonedas
La especialista también se refirió a los riesgos que enfrentan quienes ingresan al mercado de las criptomonedas sin conocimientos suficientes.
“Primero que evite intentar empezar por una inversión porque es lo primero que hacen todos”, recomendó a quienes desean conocer el funcionamiento de blockchain.
Jozami advirtió especialmente sobre las propuestas que prometen rendimientos elevados y aseguró que es necesario investigar antes de comprometer dinero. “Hay mucha gente prometiendo, no dejan de ser estafas, con otro activo que no es ni el peso ni el dólar, sino una cripto”, manifestó.
Además, aconsejó evitar la concentración de todos los ahorros en un único tipo de activo y considerar las criptomonedas como una alternativa dentro de una estrategia más amplia.
Su mirada sobre la inteligencia artificial y el futuro
Al comparar blockchain con la inteligencia artificial, Jozami consideró que esta última logró una adopción más rápida porque ofrece resultados inmediatos y herramientas accesibles para los usuarios.
En cambio, explicó que blockchain requiere una integración más compleja con instituciones, empresas y sistemas de información, lo que puede demorar su incorporación a la vida cotidiana.
Sobre el final de la entrevista, la extenista compartió una reflexión dirigida especialmente a los jóvenes: “Estar tranquilo y no quedarse con las ganas de nada”.