Paraná fue campeón provincial U15 y sus figuras contaron cómo lograron el título invicto

REDACCIÓN ELONCE
Santiago Sauer y Augusto Faría, integrantes de la selección de Paraná que se consagró campeona provincial U15 de básquet en Colón, visitaron El Once Deportivo. Contaron cómo remontaron una final complicada, superaron la lesión de un compañero y se preparan para representar a Entre Ríos.
La selección de Paraná fue campeona provincial U15 de básquet tras consagrarse invicta en el Torneo Entrerriano de Selecciones, disputado durante el fin de semana en Colón. El equipo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) ganó sus cuatro partidos y derrotó en la final a Concepción del Uruguay por 64 a 57. Dos de sus protagonistas, Santiago Sauer y Augusto Faría, visitaron El Once Deportivo para compartir los detalles de la consagración.
Faría, capitán del seleccionado, y Sauer, una de las figuras del campeonato, destacaron el trabajo colectivo y la fortaleza del plantel para superar los momentos difíciles. Ambos coincidieron en que la preparación previa y la confianza entre compañeros fueron fundamentales para alcanzar el objetivo.
"Fue una experiencia hermosa porque con la misma camada habíamos salido campeones hace dos años en Villaguay y poder volver a repetirlo de vuelta en Colón, es alegría enorme", expresó uno de los jóvenes durante la entrevista, al recordar que varios integrantes del equipo ya habían celebrado un título provincial.
Cuatro victorias y una final que exigió una remontada
El seleccionado paranaense comenzó el certamen con una victoria ante Santa Elena por 93 a 56. Posteriormente, superó a Concordia por 92 a 49 y avanzó a semifinales, donde derrotó a Gualeguaychú por 83 a 64.
La final presentó un desafío diferente. Concepción del Uruguay llegó a la definición después de conseguir amplias victorias en sus encuentros anteriores y contaba con jugadores que los paranaenses conocían de otras competencias.
"Nosotros también veníamos ganando todos los partidos por más de 30 puntos y la final estuvo palo a palo", recordó uno de los entrevistados. El encuentro tuvo momentos de mucha paridad y Paraná llegó a estar 12 puntos por debajo antes de reaccionar.
La lesión de Victorio Greca y la reacción del plantel
Uno de los momentos más difíciles del campeonato se produjo durante la semifinal ante Gualeguaychú, cuando Victorio Greca, uno de los principales goleadores del seleccionado, sufrió una lesión en el tobillo que le impidió disputar la final.
La ausencia obligó al cuerpo técnico a modificar la formación habitual y generó preocupación entre los integrantes del plantel. Sin embargo, los jugadores lograron reorganizarse para afrontar el encuentro decisivo.
"Yo lo que destaco es el trabajo en equipo que tuvimos todos por un mismo objetivo", señaló Sauer. También destacó que la lesión afectó emocionalmente al grupo, pero que consiguieron mantenerse unidos para buscar el campeonato.
Cómo remontaron una desventaja de 12 puntos
Durante la final, Concepción del Uruguay consiguió establecer una diferencia de 12 puntos. Paraná logró revertir esa situación mediante una mejora defensiva y una mayor efectividad en los momentos decisivos.
"En un momento íbamos perdiendo 12 abajo, me acuerdo en mi cuarto lo pudimos remontar con una muy buena defensa y la verdad que por suerte salimos campeones", relató uno de los protagonistas.
Faría explicó que antes del encuentro reunió a sus compañeros para transmitirles confianza. El capitán buscó que el equipo mantuviera la intensidad desde la entrada en calor, pese a la ausencia de Greca.
Augusto Faría y su responsabilidad como capitán
Durante la entrevista en El Once Deportivo, Faría contó que fue elegido capitán por el cuerpo técnico después de los primeros partidos amistosos de preparación.
El jugador explicó que asumió la responsabilidad de acompañar a sus compañeros y transmitirles confianza, especialmente durante los encuentros más exigentes del campeonato.
Sauer reconoció el papel que cumplió el capitán dentro del grupo. "En todos los partidos antes de salir a la cancha nos daba una charla él, a todos los chicos y la verdad que gracias a él también pudimos ganar el torneo", expresó.
El aporte de los jugadores de diferentes clubes
Los campeones también destacaron la integración de basquetbolistas provenientes de distintas instituciones de Paraná y localidades cercanas. Entre ellos mencionaron a Ciro Portela y Benjamín Galetto, de María Grande, quienes tuvieron una participación importante durante el certamen.
Otro de los jugadores destacados fue Victorio Greca, quien durante el encuentro ante Concordia tuvo una actuación sobresaliente desde la línea de tres puntos, con una serie de conversiones consecutivas que permitió establecer una amplia diferencia.
Faría y Sauer coincidieron en que la profundidad del plantel resultó determinante. La posibilidad de contar con diferentes alternativas permitió sostener el rendimiento colectivo, incluso cuando debieron afrontar modificaciones por lesiones.
Los campeones fueron convocados a la selección de Entre Ríos
Después de la consagración provincial, varios integrantes del seleccionado paranaense recibieron una nueva convocatoria para participar de la preparación de Entre Ríos con vistas a los Juegos de la Región Centro.
Entre los jugadores convocados se encuentran Augusto Faría, Santiago Sauer, Victorio Greca, Ciro Portela y Mateo Moscardi, entre otros representantes de la Asociación Paranaense de Básquet.
La concentración se realizará el 1 de noviembre en Villaguay, donde participarán 19 basquetbolistas de diferentes asociaciones entrerrianas. Los entrenamientos estarán a cargo de Francisco Silvestrini y Tomás Chervo.
El sueño de competir contra Córdoba y Santa Fe
Sauer expresó su satisfacción por la posibilidad de representar a la provincia y recordó que desde categorías anteriores esperaba una oportunidad de integrar el seleccionado entrerriano.
"Significa una alegría enorme para mí porque de U13 quería quedar en la selección Entre Ríos", manifestó. Además, valoró el esfuerzo realizado durante los últimos años tanto en el Club Atlético Estudiantes como en la selección de Paraná.
Por su parte, Faría reconoció que la convocatoria representa una nueva exigencia deportiva. "Es una experiencia muy linda, la cual hay que aprovecharla, darlo todo en cualquier entrenamiento", sostuvo el capitán.
Los festejos y el próximo desafío
Los jugadores también recordaron los festejos posteriores a la final, que comenzaron en Colón y continuaron durante el viaje de regreso a Paraná. La consagración tuvo un significado especial para un grupo que había compartido experiencias deportivas desde categorías anteriores.
Ahora, ambos deberán concentrarse en la preparación para los Juegos de la Región Centro, donde Entre Ríos competirá frente a seleccionados de Córdoba y Santa Fe.
Los jóvenes reconocieron que se enfrentarán a rivales de gran nivel, pero confían en las posibilidades del básquet provincial. "Yo creo que igual podemos competirle a esos dos equipos porque hay mucho nivel acá también", expresó uno de los protagonistas.