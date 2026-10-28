Más de 300 deportistas entrerrianos viajarán a los Juegos Evita: “Es un orgullo haber sido elegida”

La entrega de indumentaria para los Juegos Nacionales Evita 2026 reunió a jóvenes deportistas entrerrianos en el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná este miércoles. La actividad contó con la presencia de autoridades deportivas provinciales y representantes de distintas disciplinas, quienes recibieron los buzos que los identificarán como integrantes de la delegación de Entre Ríos. Más de 300 deportistas viajarán el domingo hacia Mar del Plata para representar a la provincia.

La actividad reunió a deportistas y autoridades provinciales, en una jornada marcada por la emoción y las expectativas. La delegación estará integrada por representantes de distintas localidades de Entre Ríos, tanto de categorías juveniles como de deporte adaptado.

Entre los protagonistas estuvieron siete jóvenes de gimnasia artística, quienes dialogaron con Elonce sobre sus experiencias, los entrenamientos y el significado de representar a Entre Ríos en una competencia nacional. Algunos viajarán por primera vez, mientras que otros buscarán aprovechar la experiencia adquirida en ediciones anteriores.

La emoción de representar a Entre Ríos en Mar del Plata

Taina, de 13 años, se prepara para participar por segunda vez en los Juegos Evita. La joven entrena en el Club Ciclista y tiene como especialidades la barra y la viga. A diferencia de su primera experiencia, aseguró que esta vez afronta la competencia con mayor tranquilidad.

“No estoy tan nerviosa. El año pasado estuve más, pero es hasta que pise el estadio que me voy a poner nerviosa”, expresó. Sobre su clasificación, explicó: “Son las mejores notas de entre todos los torneos que hemos tenido. Yo quedé empatada con una compañera, pero como es mi último año me eligieron a mí”.

La gimnasta también destacó el acompañamiento familiar. Aunque viajará sin sus seres queridos, contó que en su casa están “todos felices, orgullosos” por esta nueva oportunidad deportiva.

Los nervios y las expectativas de quienes competirán por primera vez

Bruno será uno de los debutantes en los Juegos Nacionales Evita. Su especialidad son las anillas, aunque explicó que la competencia contempla otros aparatos: paralelas, barra, suelo y salto.

“Un poco nervioso pero comparado con otros torneos está bastante bien”, reconoció. Además, detalló que los participantes tendrán una instancia para familiarizarse con los aparatos y realizar entrenamientos técnicos antes de competir.

Mateo, otro de los representantes del Club Ciclista, también vivirá su primera experiencia en Mar del Plata. Comenzó a practicar gimnasia artística a los cuatro años y el año pasado se incorporó a la institución paranaense. “Estoy muy feliz”, manifestó, aunque aseguró que intenta afrontar el desafío “como un torneo más”.

Años de entrenamiento detrás de una clasificación nacional

Celina, de 12 años, también integra el grupo de gimnastas que viajará a Mar del Plata. La joven comentó que comenzó a practicar este deporte a los tres años y que actualmente se especializa en salto y barras.

Al recordar el momento en que fue seleccionada, expresó: “Mucha felicidad, mucho orgullo por lograrlo y que haya sido elegida”. La joven reconoció que la competencia representa un desafío importante, aunque también espera disfrutar de la experiencia. “Muchos nervios también, pero para disfrutarlo y pasarla bien”, señaló.

Entrega de indumentaria y últimos preparativos

Durante la jornada en el Parque Berduc, las autoridades deportivas provinciales prepararon la distribución de los buzos que identificarán a los representantes entrerrianos. La indumentaria fue organizada por departamentos para facilitar su entrega a las distintas delegaciones.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, participó de la actividad, en la que también estaba prevista la presencia del gobernador para acompañar a los jóvenes antes de su partida.

Con los bolsos prácticamente preparados y las expectativas en aumento, los deportistas entrerrianos afrontan los últimos días antes del viaje. Para muchos será su primera competencia nacional, una oportunidad de poner a prueba años de entrenamiento y compartir una experiencia que trasciende los resultados deportivos.