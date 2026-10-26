La Selección de Paraná U15 es bicampeona y sumó el cuarto título provincial del año para la APB

La Selección de Paraná U15 se consagró bicampeona del Campeonato Entrerriano de Cadetes tras derrotar a Concepción del Uruguay por 64-57 en la final. El torneo se disputó el sábado 24 y domingo 25 de octubre en Colón, donde el conjunto paranaense ganó sus cuatro encuentros y defendió el título de la edición anterior.

El equipo dirigido por Thomas Maidana completó un recorrido invicto, con triunfos ante Santa Elena y Concordia en la fase de grupos, y frente a Gualeguaychú en semifinales, antes de imponerse en el partido decisivo.

La conquista fue la cuarta del año para los seleccionados masculinos de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Durante 2026, Paraná también había obtenido los campeonatos provinciales de U21, U13 y U17.

Dos victorias para comenzar el torneo

La Selección de Paraná inició su participación el sábado con una victoria por 93-56 sobre Santa Elena. Ese resultado le permitió comenzar la fase de grupos con una diferencia de 37 puntos.

En su segunda presentación, los Cadetes superaron a Concordia por 92-49. Así, cerraron la primera jornada con dos triunfos y aseguraron su clasificación a las semifinales.

El domingo, Paraná enfrentó a Gualeguaychú por un lugar en la definición. El equipo de Maidana volvió a ganar, esta vez por 83-64, y consiguió la oportunidad de defender el campeonato.

El triunfo que aseguró el bicampeonato

La final ante Concepción del Uruguay terminó 64-57 a favor del representativo de la APB. Fue el encuentro de menor diferencia en el recorrido paranaense, que resolvió sus tres presentaciones anteriores por márgenes más amplios.

Con ese resultado, la Selección de Paraná completó cuatro victorias en cuatro partidos. El triunfo le permitió repetir la consagración de la edición anterior y sumar el título de Cadetes a los obtenidos este año por los otros seleccionados.

El cuerpo técnico campeón estuvo integrado por Thomas Maidana como entrenador principal, Guido Tignani como asistente y Augusto Piffiger a cargo de la preparación física.

Los jugadores que integraron el equipo campeón

El plantel contó con Ciro Portela y Benjamín Galetto, de Atlético María Grande; Edgar Andreoli, Ramiro Aguirre y Thiago Pomini, de Talleres; y Santiago Brandolin e Ignacio Cuello, de Ciclista.

También formaron parte Gerónimo Montero, Augusto Faria y Santiago Sauer, de Estudiantes; Victorio Greca y Matheo Primaries, de Echagüe; y Mateo Moscardi, de Patronato.

Los trece jugadores integraron el seleccionado que representó a Paraná en Colón. La delegación regresó con el bicampeonato U15 y cerró el certamen sin derrotas.