Con Messi y Lautaro Martínez entre los candidatos, hoy se entrega el Balón de Oro

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre en Londres, con Lionel Messi y Lautaro Martínez entre los treinta candidatos al premio masculino. La ceremonia comenzará a las 17 de la Argentina y también tendrá a Emiliano “Dibu” Martínez como aspirante al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero.

La gala se realizará en el London Palladium Theatre y será la primera organizada fuera de Francia. La elección de la capital inglesa coincide con el 70.º aniversario del galardón y homenajea a Stanley Matthews, su primer ganador, en 1956.

El premio es organizado por France Football junto con la UEFA. Además de las distinciones individuales para futbolistas, durante la jornada se reconocerá a entrenadores y equipos del fútbol masculino y femenino.

Cómo ver la ceremonia desde la Argentina

La entrega del Balón de Oro podrá seguirse desde las 17 mediante DAZN y el canal de YouTube de Claro Sports. Esta última opción permitirá acceder a la transmisión gratuita por streaming, según la información difundida sobre la cobertura.

Messi llega como el máximo ganador de la historia del premio, con ocho conquistas. El rosarino obtuvo el reconocimiento en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Lautaro Martínez integra la nómina después de una temporada en la que ganó la Serie A y la Copa Italia con Inter. También formó parte del seleccionado argentino que alcanzó la final del Mundial 2026.

Los candidatos al premio masculino y el lugar del Dibu

Entre los otros nominados al Balón de Oro aparecen Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. También figuran Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, y Rodri, distinguido en 2024.

Dibu Martínez, por su parte, competirá en una categoría diferente: el Trofeo Yashin. Entre sus rivales estarán Thibaut Courtois, Yassine Bounou, David Raya, Unai Simón, Gregor Kobel y Joan García.

La nómina de arqueros se completa con Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha, representante de Cabo Verde. El premio al mejor guardameta se entregará durante la misma ceremonia.

Cómo se define al ganador

La elección masculina está a cargo de un jurado integrado por cien periodistas, uno por cada país de los cien mejor ubicados en el ranking FIFA. Cada votante ordena a diez futbolistas de la lista de candidatos.

Los criterios contemplan, en primer lugar, el rendimiento individual y la capacidad de resultar decisivo. Luego se consideran los logros colectivos y, finalmente, la clase y el juego limpio.

La jornada incluirá también el Balón de Oro femenino, los reconocimientos a jóvenes talentos, entrenadores y equipos, y el Premio Sócrates. Entre los técnicos nominados figuran Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.