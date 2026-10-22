Messi llegó a España para recibir un premio y recordó a su padre: “Estaba muy ilusionado”

Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo, España, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y recordó a su padre, Jorge, al explicar el significado familiar del reconocimiento. El futbolista contó que su papá estaba “muy ilusionado y muy feliz” con la distinción.

El capitán argentino viajó acompañado por Antonela Roccuzzo y se hospedó en el Hotel de la Reconquista. Numerosos seguidores se reunieron para recibirlo y el jugador se acercó a firmar autógrafos.

En la previa de la ceremonia, prevista para este viernes, Messi explicó que su padre le había insistido en que viajara a la capital asturiana, pese a las dificultades para acomodar la visita entre sus compromisos con Inter Miami.

El recuerdo de su padre y el significado del premio

Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto. Al hablar sobre el entusiasmo que le generaba este reconocimiento, el futbolista expresó que su padre “seguramente lo estará disfrutando también”.

Para el rosarino, la distinción tiene un alcance que supera los resultados deportivos. Aseguró que el premio “va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha”, al referirse a los aspectos de su trayectoria valorados por el jurado.

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El reconocimiento contempla tanto su carrera futbolística como su actividad solidaria. En sus fundamentos, el jurado destacó las iniciativas orientadas a facilitar el acceso a la educación y al cuidado de la salud de niños en situaciones desfavorables.

Los valores que busca transmitirles a sus hijos

Durante la entrevista, Messi habló del compromiso, el respeto y la solidaridad que aprendió de sus padres en Rosario. “Son los mismos que hoy, junto a Antonela, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, señaló.

También recordó su formación en Barcelona y las responsabilidades que acompañaban al entrenamiento. Allí aprendió que “el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que uno tiene antes de ir a entrenar o jugar”.

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Al describir su mentalidad competitiva, sostuvo que siempre buscó “ganar, crecer y seguir mejorando”. Reconoció, además, que no le gusta perder “ni los partiditos cortos de los entrenamientos”.

La actividad solidaria y su agenda en Asturias

El futbolista mencionó su apoyo al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y a iniciativas de asistencia frente a desastres. “Siempre intentamos colaborar y ayudar en lo que podemos”, expresó sobre esas acciones.

Messi explicó que parte de esa colaboración se realiza “sin que se entere nadie” y remarcó que lo importante es hacerlo “de corazón”. Su trabajo solidario integra los motivos por los que fue elegido para recibir el galardón.

Antes de la entrega, tiene programado un encuentro con la comunidad educativa este jueves a las 17.30, hora de España, en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La actividad está dirigida a un público infantil y juvenil.