River venció 1-0 a Racing en el Monumental y llegará entonado al Superclásico

River Plate derrotó 1-0 a Racing con un gol de Lautaro Rivero y sumó su sexto triunfo en ocho partidos bajo la conducción de Leonardo Ponzio. El Millonario se ubicó cuarto en la zona B y enfrentará a Boca en la próxima fecha.
River Plate venció 1-0 a Racing en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió una victoria importante antes del Superclásico frente a Boca. El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Rivero, de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio fue superior durante gran parte del partido y alcanzó su sexta victoria en ocho encuentros bajo la conducción del entrenador. Con este resultado, el Millonario llegó a 23 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la zona B.
Por su parte, Racing profundizó su mal momento deportivo. La Academia, conducida interinamente por Sebastián “Chirola” Romero, quedó en el decimotercer lugar con 12 unidades, sin posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores ni de acceder a las competencias internacionales.
River abrió el marcador con un cabezazo de Lautaro Rivero
El conjunto local comenzó con mayor iniciativa y generó su primera situación de peligro a los seis minutos. Gonzalo Montiel controló la pelota y sacó un zurdazo cruzado que obligó al arquero Facundo Cambeses a intervenir para enviar el balón al córner.
Racing respondió a los diez minutos mediante una aparición de Tomás Conechny por el sector izquierdo. El delantero remató bajo y cruzado, aunque su disparo fue controlado sin dificultades por Santiago Beltrán.
La apertura del marcador llegó a los 33 minutos, después de una buena combinación colectiva de River por la izquierda. Ángel Correa envió un centro al segundo palo y Lautaro Rivero apareció para conectar un cabezazo que ingresó junto al poste derecho de Cambeses.
El VAR anuló el segundo gol de River
Sobre el cierre del primer tiempo, River volvió a generar peligro. Thiago Almada envió un centro atrás para Ángel Correa, quien remató al medio del arco y encontró bien ubicado al arquero visitante.
Poco después llegó la jugada más polémica del encuentro. Correa consiguió convertir el que parecía ser el segundo gol del Millonario, pero la acción fue revisada por el VAR.
Finalmente, el tanto quedó anulado porque dos futbolistas de River se encontraban en posición adelantada e interferían en la visión de Cambeses durante el remate previo. De esta manera, el primer tiempo terminó con la ventaja mínima para el conjunto local.
River tuvo oportunidades para ampliar la ventaja
En el complemento, River mantuvo el control del encuentro y continuó generando situaciones para aumentar la diferencia. A los nueve minutos, Correa quedó mano a mano con Cambeses, pero el arquero respondió con una intervención de su brazo izquierdo.
A los 24 minutos, Lautaro Rivero envió un preciso pase largo desde el fondo que encontró a Correa. El delantero controló la pelota y habilitó a Almada, quien definió frente al arquero, aunque nuevamente Cambeses evitó el segundo gol.
Diez minutos después, Almada ejecutó un tiro libre cercano al área grande. Su remate superó la barrera, pero la pelota pasó apenas por encima del travesaño.
River se prepara para enfrentar a Boca
Con la victoria, River consolidó su posición entre los ocho mejores de la zona B y llegará con confianza a uno de los partidos más importantes de la temporada.
El próximo compromiso del Millonario será frente a Boca, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en condición de visitante.
Por su parte, Racing buscará recuperarse de la derrota cuando reciba a Aldosivi el viernes 30 de octubre, a partir de las 21.15. La Academia afrontará ese compromiso después de una campaña que la dejó fuera de la pelea por la clasificación.