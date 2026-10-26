Habrá una colecta externa de sangre este viernes en el ingreso al Seminario de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Instituto Nuestra Señora del Cenáculo realizará una colecta voluntaria de sangre el viernes 30 de octubre, junto al Programa Provincial de Hemoterapia. La actividad será abierta a la comunidad y contará con la participación de estudiantes que prepararán viandas para los donantes.
Una colecta voluntaria de sangre se realizará el viernes 30 de octubre en la zona del Seminario de Paraná, organizada por el Instituto Nuestra Señora del Cenáculo junto al Programa Provincial de Hemoterapia. La iniciativa será abierta a toda la comunidad y buscará promover la donación como una acción solidaria que puede contribuir a salvar vidas.
La actividad tendrá lugar en el predio del Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se instalará un móvil de extracción de sangre en la rotonda de ingreso, frente a la capilla. Según se informó durante una entrevista con Elonce, la atención al público está prevista de 9 a 11 de la mañana, aunque los organizadores señalaron que el equipo estará presente desde las 7.
El rector de la institución, Mario Pollano, explicó que se trata de la segunda colecta organizada por el establecimiento, después de una experiencia similar realizada hace dos años. En esta oportunidad, también participarán integrantes del Centro de Estudiantes, que colaborarán con la atención de quienes se acerquen a donar.
Una iniciativa solidaria que involucra a los estudiantes
Pollano destacó que la actividad surgió del trabajo conjunto con Gabriela Jacobo, coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, con quien mantienen contacto para organizar este tipo de jornadas.
El directivo recordó que la primera experiencia se concretó hace dos años y que ahora pudieron coordinar una nueva jornada. “La idea es generar esta conciencia de que con una pequeña acción puedo colaborar y ayudar a otras personas que están necesitando”, expresó Pollano.
La propuesta también forma parte de las actividades educativas que buscan involucrar a los alumnos en acciones comunitarias y promover la solidaridad.
Los alumnos prepararán viandas para los donantes
Las estudiantes Guadalupe Zaragoza, de quinto año, y Ema de León, de cuarto, integrantes del Centro de Estudiantes, contaron a Elonce cómo se preparan para participar de la jornada.
Una de las tareas que asumieron será la elaboración de viandas destinadas a las personas que se acerquen a donar sangre.
“Como Centro de Estudiantes nos metimos a armar las viandas para aquellos que se sacan sangre, para después darles algún presente o algún regalito”, explicó una de las alumnas.
La intención es que los donantes reciban alimentos después de la extracción y puedan continuar con sus actividades habituales.
Las jóvenes también destacaron la importancia de que los estudiantes comprendan el valor de la donación y se involucren en una iniciativa que beneficia a personas que atraviesan situaciones de salud complejas.
Por qué es importante donar sangre
Durante la entrevista, las alumnas reflexionaron sobre la necesidad de contar con donantes voluntarios para responder a las demandas del sistema de salud.
Una de ellas recordó que las transfusiones pueden resultar fundamentales para pacientes que deben someterse a intervenciones quirúrgicas o que sufrieron pérdidas importantes de sangre.
“Hay gente que necesita alguna operación grande o perdió mucha sangre. Entonces, eso que nosotros podríamos donar puede ayudar a esa gente”, señaló.
Otra de las estudiantes hizo hincapié en la importancia de mantener reservas disponibles, especialmente para los grupos sanguíneos menos frecuentes.
“Hay sangre que no es tan fácil de conseguir. Es preferible tenerla guardada que estar pidiendo cuando no hay tiempo para pedirla”, expresó.
De esta manera, las jóvenes resaltaron que la donación voluntaria permite colaborar con pacientes que necesitan transfusiones y contribuir a la disponibilidad de sangre en los centros de salud.
Desde la institución remarcaron que la colecta busca fortalecer el compromiso solidario y demostrar que una acción individual puede contribuir a atender las necesidades de otras personas.
Importante para los donantes: no es necesario concurrir en ayunas para donar sangre. Se recomienda desayunar liviano, evitando alimentos grasos, y seguir las indicaciones del equipo de Hemoterapia. Los requisitos de aptitud serán evaluados por el personal de salud.