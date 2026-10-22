Lucas Musante logró la triple corona con Sanjustino y destacó las claves del éxito

REDACCIÓN ELONCE
El basquetbolista paranaense Lucas Musante, de 21 años, conquistó tres títulos con Sanjustino de Santa Fe. En diálogo con Elonce, repasó su llegada al club, analizó el nivel del básquet santafesino y destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar los campeonatos.
El basquetbolista paranaense Lucas Musante logró la triple corona con Sanjustino, equipo de la localidad santafesina de San Justo, tras conquistar el Torneo Apertura de la Asociación Santafesina de Básquet, el Súper 8 y la Copa Santa Fe. A sus 21 años, el jugador entrerriano protagonizó una temporada destacada y, en diálogo con El Once Deportivo, repasó las claves de las consagraciones, su adaptación al equipo y los desafíos que tiene por delante.
Musante llegó a Sanjustino en marzo, después de su paso por Huracán Las Heras de Mendoza, donde había disputado la primera parte de la temporada. Su incorporación al conjunto santafesino representó una nueva oportunidad para sumar minutos y continuar desarrollándose dentro del básquet competitivo.
"Sabía que era un club serio, que siempre peleaba por estar arriba, con un gran equipo de entrenadores y jugadores. El club hace las cosas bien y creo que somos justos ganadores de lo que hemos conseguido", expresó durante la entrevista con Elonce.
La llegada a Sanjustino y una decisión importante para su carrera
Antes de incorporarse al conjunto de San Justo, Musante había acumulado experiencias en distintos equipos del país. Entre ellas se destacaron su paso por Atlético Echagüe Club y su debut en la Liga Argentina con Ameghino de Villa María, Córdoba. Posteriormente, continuó su carrera en Huracán Las Heras. El jugador explicó que su llegada a Sanjustino estuvo relacionada con la necesidad de encontrar mayor continuidad dentro de la cancha. El entrenador Renzo había recibido referencias sobre su desempeño y existía un interés previo para sumarlo al plantel.
"Renzo me conocía por gente del básquet que le había hablado de mí. En la primera parte de la liga con Huracán tuve varios minutos, pero durante el receso hubo un cambio de entrenador, sumaron otra ficha en mi posición y dejé de jugar", relató.
Sobre su salida del conjunto mendocino, aclaró que no interpretó la incorporación de otro jugador como una decisión destinada a desplazarlo. "Era un jugador de nombre, una buena incorporación. Lo vi como una manera de sumar experiencia al equipo. Pero mis minutos disminuyeron bastante y tenía que ver qué era lo mejor para mí", explicó.
Tres campeonatos y una temporada de grandes resultados
Desde su llegada, Musante participó de una campaña que permitió a Sanjustino obtener tres títulos. El equipo conquistó primero el Torneo Apertura de la Asociación Santafesina y posteriormente el Súper 8, competencia que le otorgó la clasificación a la Liga Federal. "Ganamos el Súper 8, que nos daba la clasificación al Federal y era el objetivo principal a principio de temporada. El equipo siguió creciendo, no nos estancamos y eso es lo que nos diferencia", destacó el basquetbolista.
El tercer campeonato llegó con la conquista de la Copa Santa Fe, un certamen que representaba un objetivo especial para la institución, debido a que en la edición anterior había quedado a un paso del título.
"La Copa Santa Fe es algo que el club quería mucho. El año pasado llegaron a la final y la perdieron. Era muy importante porque es un torneo de mucha jerarquía, donde enfrentás a equipos contra los que habitualmente no jugás", señaló.
El trabajo colectivo como principal fortaleza de Sanjustino
Al analizar el funcionamiento del equipo, Musante destacó que los resultados no dependieron exclusivamente de las actuaciones individuales, sino de la participación de todo el plantel. "Hicimos un torneo bárbaro, todos cumpliendo. Somos un equipo largo y eso nos ayuda. No dependemos de un jugador al que le damos la pelota para que resuelva. El juego en conjunto es lo que nos identifica", manifestó.
La consagración en la Copa Santa Fe tuvo un cierre exigente frente a Tostado. Durante ese encuentro, Sanjustino debió revertir un resultado adverso y terminó consiguiendo la victoria que le permitió quedarse con el campeonato provincial. Sin embargo, la temporada también dejó momentos difíciles. En la Liga Federal, el equipo había desarrollado una fase regular destacada, pero quedó eliminado después de superar dos instancias de playoffs.
"Fue bastante duro porque sabíamos que podíamos llegar una o dos rondas más lejos. Pero nos ganaron bien, no hay nada que decir. Perdimos haciendo lo que habíamos hecho durante todo el año. A veces la pelota entra y otras no, y esta vez no nos tocó", reconoció Musante.
Las diferencias entre el básquet de Paraná y Santa Fe
Durante la entrevista, el jugador también analizó las características del básquet santafesino y las comparó con su experiencia en Paraná y Entre Ríos. Según explicó, encontró una competencia exigente, con equipos de gran preparación física. "Me sorprendió el nivel. Ya sabía que los equipos de Santa Fe eran muy duros porque los veía en el Dos Orillas. Físicamente están muy bien preparados y los jugadores entrenan mucho, incluso para disputar una liga local", comentó.
Musante consideró que el básquet paranaense también tiene un buen nivel, aunque identificó algunas diferencias en la conformación de los planteles y la intensidad de los partidos.
"El básquet de Paraná es muy bueno. En Santa Fe los equipos son más parejos y no ves tantos jugadores de mayor edad. Además, siento que el juego es mucho más físico", sostuvo. El paranaense también destacó la competitividad de los equipos santafesinos y señaló que existe una mayor paridad entre los participantes, lo que obliga a mantener un rendimiento constante durante toda la temporada.
Su mirada sobre el arbitraje y el diálogo con los jugadores
Uno de los aspectos que Musante resaltó durante la conversación fue el arbitraje en las competencias santafesinas. El jugador consideró que encontró diferencias en la relación entre los jueces y los basquetbolistas. "Me parece que los árbitros están en un nivel superior en Santa Fe. La mayoría están capacitados y dirigen competencias de otro nivel. Eso se nota mucho", expresó. En particular, valoró la predisposición de los árbitros para explicar sus decisiones y mantener un intercambio respetuoso durante los encuentros.
"Hasta el árbitro con más experiencia puede decirte: 'Me equivoqué, mala mía'. El diálogo con el jugador es muy bueno. Podés hablar en la cancha, siempre con respeto. No encontrás a alguien que no te responda o mire para otro lado", explicó.
También reconoció que los propios jugadores deben asumir responsabilidades para mejorar esa relación. "Así como nosotros nos equivocamos durante un partido, los árbitros también pueden equivocarse. Lo importante es el diálogo y dejar de lado la soberbia, porque eso termina generando problemas", reflexionó.
La familia Musante y el acompañamiento de su padre
La historia deportiva de Lucas también está vinculada con su familia. Su padre, Eduardo Musante, tuvo una destacada trayectoria dentro del básquet entrerriano y formó parte de seleccionados provinciales, mientras que su hermano Martín continúa desarrollándose como jugador.
Lucas contó que sigue de cerca el presente de Martín, quien juega en Quique Club y participa de las competencias del Prefederal. "Lo veo bien. Creo que necesitaba sumar minutos en Primera y eso le va a hacer bien. Cuando consiga un poco más de roce físico y confianza, lo veo muy bien", afirmó.
Sobre el acompañamiento de su padre, explicó que siempre estuvo presente, aunque sin intervenir excesivamente en las decisiones deportivas de sus hijos. "Nos acompaña siempre. Antes de los partidos recibimos un mensaje. Martín lo tiene cerca, pero yo siempre recibo una llamada o un mensaje. Nunca fue de retarnos, nos dejaba jugar", recordó.
Los consejos de Eduardo Musante y los próximos desafíos
El basquetbolista señaló que su padre suele transmitirles enseñanzas relacionadas con la disciplina, la perseverancia y la importancia de mantenerse preparados para aprovechar las oportunidades. "Siempre nos dice que sigamos entrenando. Si no jugás un partido o un entrenador no te pone, tenés que continuar preparándote porque la oportunidad va a llegar", expresó Lucas.
También explicó que las conversaciones familiares no se concentran exclusivamente en cuestiones técnicas. "Sus consejos van más por cómo manejarse dentro y fuera de la cancha, no tanto por cuestiones de juego", señaló, y destacó que una de las principales enseñanzas recibidas fue la importancia de ser una buena persona. En cuanto al futuro inmediato, Musante adelantó que Sanjustino continuará su participación en el Torneo Clausura del Prefederal, donde ya consiguió avanzar hasta los cuartos de final.
"Ahora nos quedan los playoffs del Pre Federal, que sería el Clausura. Ya estamos en cuartos de final y esperamos al rival que salga del play-in. Tenemos unas semanas de descanso para recuperarnos y después volveremos a enfocarnos en la competencia", explicó. Finalmente, el jugador agradeció el espacio brindado por Elonce y envió un saludo a sus compañeros, amigos y familiares.