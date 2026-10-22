Cayó granizo en Feliciano durante las fuertes tormentas de este jueves: los videos

REDACCIÓN ELONCE
La caída de granizo en Feliciano se registró durante las primeras horas de la tarde de este jueves, en medio de las tormentas que afectaron a Entre Ríos. Vecinos captaron el fenómeno en videos que muestran las precipitaciones.
La caída de granizo en Feliciano se registró durante las primeras horas de la tarde de este jueves 22 de octubre, en el marco de las tormentas que afectaron a distintos sectores de Entre Ríos. El fenómeno meteorológico fue captado en videos que documentaron la presencia de granizo en la ciudad del norte entrerriano.
Las precipitaciones se produjeron en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo había incluido al departamento Feliciano entre las zonas alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas, ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.
Los registros audiovisuales permitieron documentar uno de los fenómenos previstos en las advertencias meteorológicas. Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre daños materiales, personas afectadas o el tamaño de las piedras de granizo.
La caída de granizo en medio de la alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que los departamentos bajo alerta amarilla podían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.
Según el informe difundido para la jornada, los fenómenos podían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora.
Además, el organismo había previsto acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros en las áreas bajo advertencia amarilla, con posibilidad de que esos valores fueran superados de manera puntual.
Cómo continuará el tiempo en Entre Ríos
De acuerdo con el pronóstico del SMN para la región, la inestabilidad podría continuar durante el viernes 23 de octubre, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas en distintos momentos de la jornada.
Para el sábado también se anticipaban condiciones variables, con posibilidad de precipitaciones y ráfagas de viento. Hacia el domingo, el pronóstico para Paraná indicaba una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, aunque esa evolución no necesariamente sería idéntica en Feliciano.
Ante este escenario, las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse informados mediante los canales oficiales y adoptar precauciones durante el desarrollo de tormentas. La caída de granizo registrada este jueves en Feliciano se sumó así a los fenómenos meteorológicos que marcaron la jornada en Entre Ríos, mientras continuaba el seguimiento de las condiciones del tiempo en toda la provincia.