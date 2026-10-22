Máxima Duportal contó cómo recibió la convocatoria a Las Leonas y el mensaje de Florencia Mutio: "Entré en estado de shock"

La convocatoria de Máxima Duportal a Las Leonas marcó un momento especial para el hockey sobre césped de Entre Ríos. La deportista, surgida de Talleres de Paraná y actualmente jugadora de River Plate, fue incorporada al proceso de entrenamiento de la Selección Argentina mayor femenina.

En diálogo con Elonce, relató cómo recibió la noticia, recordó el camino recorrido desde sus primeros años en el deporte y compartió la emoción que le provocó un mensaje de Florencia Mutio, otra entrerriana que vistió la camiseta nacional.

La noticia llegó cuando Duportal se encontraba en Córdoba, donde había participado de un torneo con la selección entrerriana. El equipo provincial había quedado a las puertas del ascenso después de una definición por penales australianos frente a San Juan. En medio de las sensaciones que dejó ese resultado, una llamada inesperada cambió por completo su jornada.

“Me llamó justo cuando finalizó nuestro torneo. Estábamos en Córdoba y, mientras terminaba el partido de los chicos, en medio de los festejos, me vibró el celular. Lo agarré y era un llamado de él”, recordó la deportista, en referencia a Fernando Ferrara, entrenador del seleccionado argentino.

El llamado que sorprendió a Máxima Duportal

La joven explicó que no tenía agendado el número del entrenador y que, inicialmente, desconocía quién intentaba comunicarse con ella. Sin embargo, decidió atender porque se trataba de una llamada realizada mediante WhatsApp. “No lo tenía agendado, no tenía su número. Era un número desconocido, pero como me estaba llamando por WhatsApp, pensé que era alguien que tenía mi contacto. Atendí sin pensar demasiado”, relató.

Del otro lado de la comunicación escuchó una presentación que difícilmente olvidará. “Me dijo: ‘Hola, Máxima, ¿cómo estás? Soy Ferrara’. Ahí entré en estado de shock, no lo podía creer”, expresó.

La primera reacción fue buscar a su madre, que se encontraba cerca, para contarle quién estaba hablando con ella. “Me di vuelta y le dije a mi mamá quién me estaba llamando. Después me alejé un poquito y me quedé mirando para otro lado, como para tener más privacidad durante la charla”, recordó entre sonrisas.

La escena ocurrió en un contexto particular. Mientras algunos jugadores celebraban y el ambiente deportivo continuaba con su actividad habitual, Duportal recibía una de las noticias más importantes de su carrera. La sorpresa fue todavía mayor porque venía de atravesar una definición deportiva que no había terminado como esperaba.

De la tristeza por el ascenso a una alegría inesperada

La selección de Entre Ríos había disputado un torneo en Córdoba con el objetivo de conseguir el ascenso. Sin embargo, el equipo quedó eliminado frente a San Juan después de una definición por penales australianos, conocidos en el hockey como shootouts. “Veníamos de esa derrota, aunque en estos torneos, cuando llegás a los penales australianos, se considera que el partido terminó empatado. Después perdimos en los penales, obviamente”, explicó la jugadora.

Duportal reconoció que el resultado había sido difícil de asimilar, especialmente porque el equipo estuvo muy cerca de alcanzar el objetivo que se había planteado. En ese escenario, la comunicación de Ferrara representó un cambio abrupto en sus emociones. “Era un momento duro. Estaba procesando haber estado tan cerca y que finalmente no se hubiera dado. La convocatoria me llegó muy de sorpresa y, sin dudas, fue una alegría inmensa para el equipo. También me ayudó a superar el momento que estábamos pasando”, manifestó.

La deportista destacó que la noticia no quedó limitada a una satisfacción individual. Sus compañeras y las personas que la acompañaban durante el campeonato también participaron de la alegría, en una jornada que terminó siendo inolvidable por motivos muy diferentes a los que había imaginado.

El sueño que comenzó en Talleres de Paraná

Antes de recibir el llamado del entrenador de Las Leonas, Máxima Duportal había recorrido un largo camino dentro del hockey sobre césped. Sus primeros pasos fueron en Talleres de Paraná, institución en la que comenzó a desarrollar su vínculo con el deporte.

Posteriormente, pasó por El Quillá, de Santa Fe, y continuó su formación hasta incorporarse a River Plate, donde actualmente compite en el hockey metropolitano. Además, integró el proceso de Las Leoncitas, el seleccionado argentino juvenil.

La posibilidad de llegar al equipo mayor siempre había formado parte de sus aspiraciones, aunque reconoció que alcanzar ese objetivo requería mucho más que entusiasmo. “Era algo que siempre anhelé, siempre pensé y siempre soñé. Pero, como digo siempre, soñarlo es fácil; que pase, no tanto. Lleva mucho trabajo, mucha constancia y mucho esfuerzo familiar”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó especialmente el acompañamiento de su entorno, que resultó fundamental para poder continuar su carrera deportiva lejos de su ciudad de origen. “Hay mucho esfuerzo familiar para que hoy pueda estar acá, en Buenos Aires, y tener ese roce distinto, ese nivel que te da jugar el Metropolitano. Estar en este lugar es un orgullo tremendo y lo estoy viviendo desde el disfrute”, expresó.

El esfuerzo de jugar en Buenos Aires y competir al máximo nivel

La incorporación a River Plate representó una nueva etapa en la carrera de Duportal. Competir en Buenos Aires le permitió acceder a un nivel de exigencia diferente, con entrenamientos y partidos que contribuyeron a su desarrollo deportivo.

La jugadora vinculó ese recorrido con las oportunidades que comenzaron a presentarse. No obstante, evitó considerar la convocatoria como una meta definitiva y señaló que todavía quedaba mucho trabajo por delante. “Cuando empezás de chiquita, decís que querés jugar en Las Leonas, que querés ser como las jugadoras de la Selección. Pero hay muchos factores que hacen que eso pase o que no pase”, reflexionó.

Para Duportal, la posibilidad de integrar el proceso del seleccionado mayor fue el resultado de años de preparación, aunque también reconoció que las oportunidades deportivas dependen de múltiples circunstancias. “Por suerte, estas cosas se están dando de a poquito. Pero tengo que seguir entrenando, seguir trabajándolo y vivirlo muy presente”, aseguró.

La deportista insistió en que su intención era aprovechar cada instancia de aprendizaje y adaptarse a las responsabilidades que implica compartir entrenamientos con jugadoras que compiten en la máxima categoría del hockey argentino.

Qué significa integrar el proceso de Las Leonas

La convocatoria también representó una transición importante en su carrera internacional. Duportal explicó que había superado la edad permitida para continuar integrando Las Leoncitas, por lo que el seleccionado mayor se convirtió en su próximo gran objetivo. “Yo ya cumplí la edad de junior, ya no puedo ser más junior. Poder volver a ponerme la camiseta de Argentina sería mi sueño, sin dudas. Representar al país en cualquiera de las competencias sería algo enorme”, manifestó.

Aunque su incorporación al proceso de entrenamiento no implicó automáticamente una participación en torneos internacionales, la jugadora valoró la oportunidad de compartir esta etapa con el plantel mayor. “Estar donde estoy también es un sueño. De a poco voy cayendo, pero estoy aprovechando el lugar en el que estoy y entendiendo las responsabilidades que conlleva”, expresó.

En ese sentido, señaló que su máxima aspiración continuaba siendo disputar una competencia oficial con la camiseta argentina. “Poder vestir nuevamente la camiseta de la Selección es, sin dudas, el sueño máximo”, afirmó.

Al momento de la entrevista con Elonce, Duportal se encontraba en Buenos Aires, donde participaba de los entrenamientos del seleccionado nacional en el marco de la preparación para los próximos compromisos, entre ellos la Pro League.

Por qué tuvo que esperar para anunciar la convocatoria

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el tiempo transcurrido entre la comunicación personal de Ferrara y la difusión pública de la noticia. Duportal explicó que este tipo de convocatorias suele comunicarse directamente a las deportistas, pero que existe un procedimiento institucional antes de hacerlas oficiales.

“Estas convocatorias suelen darse personalmente o mediante llamados. Generalmente es el entrenador quien se comunica con vos, pero no se puede decir nada hasta que salga oficialmente por la Confederación”, señaló.

La jugadora recordó que, aunque ya conocía la decisión, debió esperar la confirmación formal antes de compartirla públicamente. “Estábamos esperando esa circular para poder decir que era oficial. Yo sabía que era una realidad, pero para las redes sociales y todo eso había que esperar un poquito”, explicó.

Una vez difundida la convocatoria, comenzaron a multiplicarse las felicitaciones y los mensajes de apoyo desde distintos puntos de Entre Ríos.

El cariño de Paraná y el apoyo de los clubes entrerrianos

La repercusión que tuvo la noticia sorprendió a Duportal, quien recibió saludos de personas vinculadas al hockey y también de vecinos que no conocía personalmente. “Recibí mucho cariño de gente conocida y de gente que no conozco, pero que es del ámbito deportivo. Personas de distintos clubes me mandaron mensajes de aliento y felicitaciones”, contó.

La joven también mencionó a sus amistades y a quienes siguieron su trayectoria desde los primeros años. Según explicó, ese acompañamiento se convirtió en una motivación adicional para afrontar los entrenamientos. “Mis amigas, mucha gente muy amable y cariñosa, todos deseándome éxitos. Estoy súper contenta porque sentir ese apoyo y ese acompañamiento de tanta gente me hace salir con más fuerza a los entrenamientos”, expresó.

Para la deportista, los mensajes representaron una muestra del vínculo que mantiene con el hockey provincial, a pesar de desarrollar actualmente buena parte de su actividad en Buenos Aires.

La convocatoria también recuperó el recuerdo de otras entrerrianas que integraron Las Leonas, entre ellas Florencia Mutio y Laura Munjal, protagonistas de distintas etapas de la historia del seleccionado argentino.

El emotivo mensaje de Florencia Mutio durante la entrevista

Uno de los momentos más significativos de la entrevista con Elonce ocurrió cuando la producción sorprendió a Máxima Duportal con un mensaje grabado de Florencia Mutio, exarquera de Las Leonas.

La deportista paranaense, que integró el seleccionado argentino hasta 2019, le dedicó unas palabras de reconocimiento y aliento por el comienzo de esta nueva etapa. “Hola, Máxima. Quería felicitarte por este nuevo proceso. La verdad, sos un orgullo para todos los paranaenses y para todos los entrerrianos. La rompiste, sé que te va a ir muy bien. Te deseo todo lo mejor y disfrutalo, que te lo merecés. Te mando un beso grande”, expresó Mutio en el mensaje compartido por Elonce.

La sorpresa tuvo un significado especial porque ambas deportistas habían compartido recientemente el torneo disputado en Córdoba con la selección de Entre Ríos.

Duportal contó que hasta entonces no había tenido la oportunidad de jugar junto a Mutio y que la experiencia le permitió conocer de cerca a una de las referentes del hockey argentino.

“Es una grosa. Nunca me había tocado compartir con ella. Haber jugado este torneo juntas fue una gran experiencia y una tranquilidad para el equipo, porque tener a alguien de tanta magnitud en el arco te hace sentir segura”, manifestó.

La experiencia de Mutio y una felicitación especial

Florencia Mutio desarrolló una destacada trayectoria internacional con Las Leonas. Entre sus logros se encuentran la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el tercer puesto en el Mundial de 2014, además de participaciones y reconocimientos en competencias panamericanas.

Duportal valoró especialmente la posibilidad de compartir entrenamientos, partidos y conversaciones con una jugadora que había atravesado experiencias deportivas de máxima exigencia. “Es una grosa dentro y fuera de la cancha. Nos contaba sus experiencias y sus vivencias, que no son pocas. Tiene muchísima experiencia y te lo hace notar”, destacó.

La joven también recordó cómo reaccionó Mutio cuando se enteró de que había sido convocada al seleccionado mayor. “Cuando me dieron la noticia, obviamente me felicitó, me abrazó y me deseó muchos éxitos. Que ella te felicite y te desee lo mejor te hace sentir que vas por buen camino”, expresó.

Con una sonrisa, Duportal definió aquel gesto como una especie de respaldo especial de alguien que conocía profundamente las exigencias de vestir la camiseta argentina. “Es como su bendición”, resumió.

El regreso de una entrerriana al seleccionado mayor

La incorporación de Máxima Duportal al proceso de Las Leonas también adquirió relevancia por los antecedentes del hockey entrerriano en la Selección Argentina.

Según se recordó durante la entrevista, habían transcurrido siete años desde la última participación de Florencia Mutio, quien integró el seleccionado hasta 2019.

Entre las representantes históricas de la provincia también se destacó Laura Munjal, arquera que participó en cuatro mundiales y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Estos antecedentes reflejaron el camino recorrido por distintas generaciones de deportistas entrerrianas que consiguieron llegar al máximo nivel internacional.

Duportal se sumó a esa trayectoria con una nueva oportunidad para el hockey provincial, aunque dejó en claro que su prioridad inmediata era continuar entrenando y consolidarse dentro del proceso del seleccionado mayor.

El mensaje de Máxima Duportal para el hockey entrerriano

Hacia el final de la entrevista, la jugadora fue consultada sobre el presente del hockey sobre césped en Entre Ríos y sobre el significado que podía tener su convocatoria para otras deportistas.

Duportal consideró que la disciplina había experimentado un crecimiento importante durante los últimos años y destacó especialmente el trabajo realizado por los seleccionados provinciales. “Venimos en mucho crecimiento. Se notó mucho este año el gran crecimiento que tuvieron todos los seleccionados, tanto femeninos como masculinos”, sostuvo.

Sin embargo, también planteó que ese desarrollo debía sostenerse mediante el fortalecimiento de las instituciones deportivas y el acompañamiento a quienes buscan progresar en la disciplina. “Es muy importante seguir creciendo y apostando al deporte, en este caso al hockey, tanto en infraestructura como en los clubes. También es fundamental el trabajo individual de los deportistas, que por ahí es pesado, pero es muy importante”, explicó.

Finalmente, compartió un deseo que trascendió su propia carrera: que otras jugadoras y jugadores entrerrianos puedan alcanzar oportunidades similares. “Que sigamos para adelante, que esto no sea solo mío, sino el arranque de muchos otros deportistas que, sin dudas, van a tener una gran carrera por delante”, concluyó.

La entrevista dejó una imagen que sintetizó el momento que atravesaba Máxima Duportal: una joven que comenzó jugando al hockey en Paraná, que recibió una llamada inesperada en medio de un torneo provincial y que ahora compartía entrenamientos con Las Leonas.

Entre el recuerdo de sus primeros pasos, el esfuerzo de su familia y el respaldo de Florencia Mutio, la deportista inició una nueva etapa con el objetivo de volver a representar a la Argentina en una competencia internacional.